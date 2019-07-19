قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، إن الولايات المتحدة تريد من إيران أن "تأتي للطاولة" من أجل التفاوض، مؤكداً أن الرئيس دونالد ترمب مستعد لإجراء محادثات مع طهران دون شروط مسبقة.

وجاءت تصريحات بومبيو خلال قمة لمكافحة الإرهاب في العاصمة الأرجنتينية، بوينس أيرس، ووسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

ونفت إيران الجمعة ما قاله الرئيس الأمريكي عن أن البحرية الأمريكية دمرت إحدى طائراتها المُسيّرة في مضيق هرمز، بينما أعاد بومبيو التأكيد على أن الطائرة الإيرانية المُسيّرة "أُسقطت".

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، في وقت سابق يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستدمر أية طائرات إيرانية مُسيّرة تحلق على مقربة من سفنها، وأضاف أن بلاده لديها أيضاً "دليل واضح على أنها أسقطت طائرة مُسيّرة إيرانية" أمس الخميس.

ورفض المسؤول الأمريكي إنكار طهران تدمير إحدى طائراتها المُسيّرة أمس، وقال "لدينا دليل واضح للغاية على أن الولايات المتحدة أسقطت الطائرة المُسيّرة".

وقال ترمب، الخميس، في تصريحات على هامش فعالية بالبيت الأبيض، إن "الولايات المتحدة لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الاستفزازات الإيرانية"، وطالب الدول الأخرى بالتصدي لانتهاكات طهران وتوفير الحماية للسفن التي تعبر مضيق هرمز.

وتصاعد التوتر مؤخراً بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

كما تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.