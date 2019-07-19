سياسة
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مسؤول سابق بالناتو: فرض عقوبات ضد تركيا سيكون خطأ كبيراً وسابقة مروعة
قال القائد الأعلى السابق لقوات حلف الناتو، جيمس ستافريديس، إن خسارة تركيا صاحبة ثاني أكبر جيش في الحلف وفرض عقوبات ضدها سيكون خطأ جيوسياسياً كبيراً، وسابقة مروعة.
مسؤول سابق بالناتو: فرض عقوبات ضد تركيا سيكون خطأ كبيراً وسابقة مروعة
ستافريديس: تعتبر القوات التركية، قواتٍ محترفة بدرجة عالية / AA
19 يوليو 2019

قال القائد الأعلى السابق لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" جيمس ستافريديس، في مقال كتبه لوكالة بلومبرغ، إن "خسارة تركيا، صاحبة ثاني أكبر جيش في الحلف، وفرض عقوبات ضدها، سيكون خطأ جيوسياسياً كبيراً، وسابقة مروعة".

وأظهر ستافريديس في المقال معارضته لفكرة فرض عقوبات أمريكية على أنقرة على خلفية شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400, وأضاف ستافريديس، وهو خبير وأميرال أمريكي سابق، إن "خطوة كهذه ستكون سابقة مروعة، بأن نرى بلداً تم استبعاده من خلال العقوبات".

وفي المقالة التي حملت عنوان "استبعاد تركيا من الناتو فكرة سيئة"، حث المسؤول السابق في الحلف، إدارة ترمب وأوروبا على "استيعاب مدى خطورة هذا الخلاف".

وأضاف ستافريديس "لطالما كانت تركيا عضواً عملياتياً قيّماً بالنسبة للحلف؛ إذ تعتبر القوات التركية التي كانت منضوية تحت قيادتي، قواتٍ محترفة بدرجة عالية، وهي جزء من جهودنا في أفغانستان، وليبيا، ودول البلقان بالإضافة إلى جهود مكافحة القرصنة في البحار".

وقال "على الغرب أن يضمن حلاً يبقي تركيا عضواً فاعلاً ومساهماً في الحلف على أقل تقدير".

وقال ستافريديس إن "صوتاً موحداً للتحالف يلزم من أجل إقناع تركيا بأن شراء منظومة S-400، هو خطأ، ولكنه لن يكون نهاية عضوية تركيا في الناتو".

وحث المسؤول السابق في الناتو "الدول الأعضاء على أن تكون خلّاقة أكثر في معالجة مخاوف معينة".

وأضاف "على سبيل المثال، قد يكون هناك حلول تقنية من أجل عزل منظومة S-400 عن باقي أنظمة الدفاع الجوي التابعة للناتو، التي تدار من قاعدة رامشتين الجوية في ألمانيا".

ويأتي هذا الاقتراح بشكل يعزز من تأكيدات تركيا بأنه لن يكون هناك تضارب غير قابل للحل بين أنظمة الناتو والمنظومة الروسية.

وقبل إقدامها على شراء المنظومة الروسية، اقترحت تركيا بشكل متكرر تشكيل لجنة مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة المسائل الفنية، لكنها لم تتلق رداً على هذا المقترح.

وتابع ستافريديس" هل على الناتو أن يفكر بتشجيع الأتراك على إبقاء منظومة S-400 ليأكلها الغبار، ومن ثم بيعهم نظام دفاع جوي ذا مدى أبعد، ربما بسعر مخفّض، من أجل سد حاجاتهم الدفاعية المشروعة؟"

وانتقد الخبير تعليق واشنطن بيع مقاتلات F-35 لتركيا متسائلاً "ألم يكن من الممكن أن يؤجل ذلك، بدل أن يتم إبطاله تحت العقوبات، في الوقت الذي يعمل فيه الناتو على حل المشاكل؟".

وسرد ستافريديس قائمة من التوصيات "لإنقاذ العلاقة مع تركيا" حث فيها الناتو على "رفع مستوى الانخراط على جبهات مهمة أخرى، مثل تبادل للوفود عالية المستوى، وتشجيع أنقرة على مساهمة أكبر في بعثات الحلف الأخرى، وصولاً إلى المحادثات الفردية".

واختتم الخبير العسكري مقالته بالقول "إذا اختارت تركيا أن تمضي قدماً بمسألة الشراء الكامل لمنظومة S-400، فعلى طرفي الخلاف أن يعملا على الوصول لحل مقبول لا يضر بوحدة التحالف".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد انتقد، الثلاثاء، إدارة سلفه باراك أوباما، محملاً إياها مسؤولية عدم بيع تركيا منظومة صواريخ باتريوت رغم إصرارها.

وفي 12 يوليو/تموز الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة S-400 الروسية إلى أنقرة، تلاها وصول عدة طائرات تحمل معدات تابعة لها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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