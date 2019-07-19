سياسة
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استشهاد ضابط تركي في هجوم لتنظيم PKK الإرهابي جنوبي البلاد
استشهد ضابط في الدرك التركي، الجمعة، إثر هجوم استهدف ريف ولاية بتليس جنوب شرقي البلاد، من قبل تنظيم PKK الإرهابي.
استشهاد ضابط تركي في هجوم لتنظيم PKK الإرهابي جنوبي البلاد
 قيادة الدرك التركي نفذت عملية أمنية ضد مسلحي التنظيم الانفصالي بريف بتليس / AA
19 يوليو 2019

استشهد ضابط في الدرك التركي، الجمعة، إثر هجوم شنّه عناصر تنظيم PKK الإرهابي في ريف ولاية بتليس جنوب شرقي البلاد.

وذكر بيان صادر عن الولاية، أن قيادة الدرك نفذت عملية أمنية ضد مسلحي التنظيم الانفصالي بريف بتليس، جنوب شرق تركيا.

وأضاف أن العملية أسفرت عن استشهاد الرائد، ظافر آق قوش، فيما لا تزال العملية مستمرة في المنطقة تحت غطاء جوي.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركيين على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي، وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

وفي 27 مايو/أيار الماضي أطلقت القوات التركية عملية المخلب بمنطقة هاكورك شمالي العراق، بهدف القضاء، بشكل كامل، على خطر الإرهاب الذي يهدّد البلاد.

ويأتي ذلك رداً على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفاَ المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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