أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، إصابة 58 متظاهراً، بينهم 29 بالرصاص الحي، جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها "أُصيب 58 فلسطينياً بينهم 29 بالرصاص الحي، من قبل قوات الاحتلال"، ولم توضح الوزارة في بيانها طبيعة بقية الإصابات.

وتوافد فلسطينيون نحو حدود قطاع غزة، الجمعة، للمشاركة في"مسيرات العودة وكسر الحصار" الأسبوعية.

وحذرت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات "العودة وكسر الحصار"، الجمعة، إسرائيل مما أسمته "التمادي في التصعيد والغطرسة بحق أبناء الشعب في قطاع غزة".

جاء ذلك في بيان صدر عن الهيئة العليا لمسيرات "العودة وكسر الحصار" (تضم فصائل فلسطينية) عقب ساعات من انطلاق المسيرات على حدود غزة.

وقالت الهيئة إن "الفوز بالانتخابات الإسرائيلية هذه المرة لن يكون على حساب دماء الأبر ياء من أبناء شعبنا في غزة".

ويقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية، التي انطلقت منذ نهاية مارس/آذار 2018 بعنف، وهو ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.