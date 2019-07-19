سياسة
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إصابة 58 فلسطينياً جرّاء اعتداء الاحتلال على المتظاهرين في غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، إصابة 58 متظاهراً، بينهم 29 بالرصاص الحي، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة الأسبوعية، شرقي قطاع غزة
إصابة 58 فلسطينياً جرّاء اعتداء الاحتلال على المتظاهرين في غزة
الاحتلال يواصل اعتداءاته على مسيرات العودة السلمية منذ أكثر من عام  / Reuters
19 يوليو 2019

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، إصابة 58 متظاهراً، بينهم 29 بالرصاص الحي، جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها "أُصيب 58 فلسطينياً بينهم 29 بالرصاص الحي، من قبل قوات الاحتلال"، ولم توضح الوزارة في بيانها طبيعة بقية الإصابات.

وتوافد فلسطينيون نحو حدود قطاع غزة، الجمعة، للمشاركة في"مسيرات العودة وكسر الحصار" الأسبوعية.

وحذرت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات "العودة وكسر الحصار"، الجمعة، إسرائيل مما أسمته "التمادي في التصعيد والغطرسة بحق أبناء الشعب في قطاع غزة".

جاء ذلك في بيان صدر عن الهيئة العليا لمسيرات "العودة وكسر الحصار" (تضم فصائل فلسطينية) عقب ساعات من انطلاق المسيرات على حدود غزة.

وقالت الهيئة إن "الفوز بالانتخابات الإسرائيلية هذه المرة لن يكون على حساب دماء الأبر ياء من أبناء شعبنا في غزة".

ويقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية، التي انطلقت منذ نهاية مارس/آذار 2018 بعنف، وهو ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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