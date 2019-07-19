أخلت السلطات الأمريكية في ولاية بنسلفانيا، الجمعة، سبيل نائب المدير العام السابق لمصرف "خلق" التركي محمد هاكان أتيلا، الذي واجه اتهامات بخرق العقوبات على إيران.

وأكد مسؤولون في سجن FCI Schuylkill لوكالة الأناضول، أنّ إخلاء سبيل أتيلا تم في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وتمّ تسليم أتيلا لمكتب الهجرة بالولاية من أجل إرساله إلى تركيا.

تجدر الإشارة إلى أنّ القضاء الأمريكي كان قد قضى بسجن أتيلا 32 شهراً.

وكانت وزارة الخارجية التركية، قالت عند صدور الحكم على أتيلا إن الأخير بريء من الإدانة التي وُجهت إليه.

وأكدت أن المحكمة الأمريكية اعتمدت على أدلة مزيفة وكاذبة لعناصر منظمة "فتح الله كولن" الإرهابية خلال فترة المحاكمة.

وأشارت إلى أن "الاعتماد خلال فترة المحاكمة على أدلة مزورة وكاذبة أُعدت من قبل عناصر منظمة فتح الله كولن الإرهابية، قضى على مشروعية المحاكمة، ودمّر نزاهتها ومصداقيتها".