سياسة
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الولايات المتحدة تخلي سبيل نائب مدير مصرف "خلق" التركي
أفرجت السلطات الأمريكية عن المدير العام السابق لمصرف "خلق" التركي محمد هاكان أتيلا، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 32 شهراً بعد أن واجه اتهامات بخرق العقوبات على إيران.
الولايات المتحدة تخلي سبيل نائب مدير مصرف "خلق" التركي
تم إخلاء سبيل أتيلا في وقت مبكر من صباح الأربعاء / AA
19 يوليو 2019

أخلت السلطات الأمريكية في ولاية بنسلفانيا، الجمعة، سبيل نائب المدير العام السابق لمصرف "خلق" التركي محمد هاكان أتيلا، الذي واجه اتهامات بخرق العقوبات على إيران.

وأكد مسؤولون في سجن FCI Schuylkill لوكالة الأناضول، أنّ إخلاء سبيل أتيلا تم في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وتمّ تسليم أتيلا لمكتب الهجرة بالولاية من أجل إرساله إلى تركيا.

تجدر الإشارة إلى أنّ القضاء الأمريكي كان قد قضى بسجن أتيلا 32 شهراً.

وكانت وزارة الخارجية التركية، قالت عند صدور الحكم على أتيلا إن الأخير بريء من الإدانة التي وُجهت إليه.

وأكدت أن المحكمة الأمريكية اعتمدت على أدلة مزيفة وكاذبة لعناصر منظمة "فتح الله كولن" الإرهابية خلال فترة المحاكمة.

وأشارت إلى أن "الاعتماد خلال فترة المحاكمة على أدلة مزورة وكاذبة أُعدت من قبل عناصر منظمة فتح الله كولن الإرهابية، قضى على مشروعية المحاكمة، ودمّر نزاهتها ومصداقيتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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