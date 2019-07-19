سياسة
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مسؤول أمريكي: واشنطن ستدمر أي طائرات إيرانية مُسيّرة تحلق قرب سفنها
قال مسؤول أمريكي كبير في الإدارة الأمريكية، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستدمر أي طائرات إيرانية مسيرة تحلق بالقرب من سفنها، وأضاف أن بلاده لديها دليل واضح للغاية على أنها أسقطت الطائرة.
مسؤول أمريكي: واشنطن ستدمر أي طائرات إيرانية مُسيّرة تحلق قرب سفنها
صورة أرشيفية لطائرة مسيرة تابعة للولايات المتحدة تهبط على سفينة USS Boxer / Reuters
19 يوليو 2019

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستدمر أي طائرات إيرانية مسيرة تحلق على مقربة من سفنها، وأضاف أن بلاده لديها أيضاً "دليل واضح على أنها أسقطت طائرة مُسيّرة إيرانية" أمس الخميس.

وقال المسؤول للصحفيين في إفادة "إذا حلقت أي طائرة على مسافة أقرب من اللازم من سفننا سنستمر في إسقاطها".

ورفض المسؤول الأمريكي إنكار طهران تدمير إحدى طائراتها المسيرة أمس وقال "لدينا دليل واضح للغاية على أن الولايات المتحدة أسقطت الطائرة المسيرة".

وقال المسؤول إنه يرفض عرضاً من وزير خارجية إيران، جواد ظريف، مضيفاً أن أمريكا لا ترى ما يدل على أن له سلطات لصنع القرار، وأضاف "أي رسالة من إيران ينبغي أن تأتي مباشرة من الزعيم الأعلى أو الرئيس".

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نفى، الجمعة، أن تكون بلاده قد فقدت طائرة مسيرة، واعتبر أن الولايات المتحدة ربما أسقطت واحدة من طائراتها المسيرة عن طريق الخطأ.

وكان ترمب أعلن في وقت سابق أن بحرية بلاده أسقطت، الخميس، طائرة إيرانية مسيرة فوق مضيق هرمز، حاثّاً باقي الدول على إدانة "مضايقات" طهران.

وقال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، الخميس، إن بلاده "ليس لديها معلومات" بشأن ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حول إسقاط طائرة إيرانية مسيرة فوق مضيق هرمز.

وتصاعد التوتر مؤخراً بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

كما تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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