سياسة
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الوفاق الليبية: ضربات جوية تستهدف قوات حفتر جنوب طرابلس
استهدف الطيران الحربي لقوات حكومة الوفاق الوطني الشرعية تمركزات لقوات حفتر بمنطقة الأصابعة القريبة من مدينة غريان، جنوب العاصمة طرابلس، ما أسفر عن مقتل أربعة يتبعون الكتيبة 152مشاة أجدابيا، و12جريحاً.
الوفاق الليبية: ضربات جوية تستهدف قوات حفتر جنوب طرابلس
أعلنت الوفاق الليبية عن ضربات جوية استهدفت قوات حفتر جنوب طرابلس / AA
19 يوليو 2019

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الشرعية بأن طيرانها الحربي استهدف في ساعة متأخرة ليلة الجمعة، تمركزات لقوات حفتر بمنطقة الأصابعة القريبة من مدينة غريان، جنوب العاصمة طرابلس.

وأضافت في بيان نشرته الصفحة الرسمية لعملية بركان الغضب، الجمعة، بأن سلاحها الجوي نجح في تدمير ثلاث آليات مسلحة في محور اليرموك جنوب طرابلس.

وفي السياق ذاته ذكرت صفحات التواصل الاجتماعي الموالية لحفتر أن الضربة الجوية التي استهدفت الأصابعة خلفت أربعة قتلى يتبعون الكتيبة 152 مشاة أجدابياً و12 جريحاً.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعاً على الشرعية والسلطة يتركز حالياً بين حكومة الوفاق في طرابلس، وخليفة حفتر الذي يقود الجيش في الشرق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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