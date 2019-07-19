قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الجمعة، إنها تشعر بقلق بشأن الوضع في الخليج مضيفة أنه ينبغي اغتنام كل فرص التواصل الدبلوماسي.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي "بالطبع أشعر بقلق. لا تستطيع أن تنظر إلى تلك المنطقة من دون أن تشعر بقلق في هذه اللحظة... ينبغي اغتنام كل فرص التواصل الدبلوماسي لتفادي أي تصعيد".

وفي سياق منفصل، أضافت ميركل أن هجمات ترمب على النائبات الديمقراطيات تتعارض مع ما يجعل أمريكا "عظيمة".

يذكر أن التوترات تزايدت في منطقة الخليج منذ أن شددت الولايات المتحدة العقوبات التي أعادت فرضها على قطاع النفط الإيراني بعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وتخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق.