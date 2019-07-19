سياسة
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ظريف: ترمب لن يتحصل على جائزة التفاوض مع إيران
شدد وزير الخارجية الإيراني في مقابلة أجرتها معه صحيفة "ناشيونال إينترست" الأمريكية، على أن نهج ممارسة الحد الأقصى من الضغوط الذي يمارسه الرئيس الأمريكي لن يصل به إلى جائزة التفاوض مع إيران.
ظريف: ترمب لن يتحصل على جائزة التفاوض مع إيران
وزير الخارجية الإيراني خلال زيارته لمقر الأمم المتحدة في نيويورك / AFP
19 يوليو 2019

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الجمعة، إن اتباع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نهج ممارسة الحد الأقصى من الضغوط لن يصل به إلى جائزة التفاوض مع إيران.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "ناشيونال إينترست" الأمريكية، اعتبر ظريف أن "نهج ممارسة الحد الأقصى من الضغوط بأنه ناجم عن استشارات سيئة أو ذات دوافع مريضة تقدم للرئيس الأمريكي".

ولفت إلى أن "المفاوضات تجري بين الحكومات وليس بين الأشخاص، وسط مخاوف من التخلي عن التوافقات في حال مغادرة بعض الأشخاص مناصبهم ومجيء آخرين بدلاً منهم".

وتشهد المنطقة توتراً متصاعداً بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، منذ أن خفّضت طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.

واتخذت إيران تلك الخطوة، مايو/أيار الماضي، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

وتفاقم هذا التوتر عقب إسقاط إيران، الخميس الماضي، طائرة أمريكية مسيرة، قالت إنها اخترقت الأجواء الإيرانية، فيما قال الجيش الأمريكي إنها كانت تحلق في المجال الجوي الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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