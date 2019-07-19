سياسة
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الجيش التركي يدمر مواقع إرهابية في غارة جوية واسعة النطاق شمالي العراق
نفذ سلاح الجو التركي عملية جوية واسعة شمالي العراق، دمّر فيها العديد من الأهداف الإرهابية، في منطقة "قره جاق" شمالي العراق، ليلة الخميس-الجمعة، وشاركت فيها طائرات مسيرة استخدمت ذخيرة محلية الصنع.
الجيش التركي يدمر مواقع إرهابية في غارة جوية واسعة النطاق شمالي العراق
سلاح الجو التركي ينفذ عملية واسعة ضد مواقع الإرهابيين شمالي العراق / AA
19 يوليو 2019

قالت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، إن سلاح الجو التركي نفذ عملية جوية واسعة شمالي العراق، دمّر فيها العديد من الأهداف الإرهابية.

وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها، أن سلاح الجو نفذ العملية في منطقة "قره جاق" شمالي العراق، ليلة الخميس-الجمعة، وشاركت فيها طائرات مسيرة استخدمت ذخيرة محلية الصنع في ضرب الأهداف الإرهابية.

وأكد البيان أن العملية أسفرت عن تدمير مخابئ ومغارات لتنظيم PKK الإرهابي، بالتنسيق مع غرفة عمليات "عملية المخلب" المستمرة في منطقة هاكورك شمالي العراق منذ مايو/أيار الماضي.

وأضاف "لقد جرى تنفيذ عملية جوية واسعة ليلة البارحة في منطقة قره جاق التي يتخذها الإرهابيون معقلاً لهم شمالي العراق، وذلك استناداً إلى حقوقنا المنبثقة عن القانون الدولي".

وأكد أن "العملية الجوية استهدفت فقط المواقع التابعة للإرهابيين، وبذلت أقصى درجات الحيطة لمنع تضرر المدنيين".

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك رداً على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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