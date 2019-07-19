قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن أوكرانيا مستعدة لمبادلة صحفية روسية مسجونة بمخرج فيلم أوكراني مسجون.

وأضاف زيلينسكي في تصريحات بثها التلفزيون إن أوكرانيا قد تطلق سراح الصحفية كيريل فيشينسكي، التي كانت في السجن لمدة عام بتهمة الخيانة، إذا أطلقت روسيا سراح المخرج السينمائي أوليغ سينتسوف "من شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا".

ويقضي سينتسوف 20 عاماً في سجن روسي بسبب تهمة "تخطيطه لأعمال إرهابية في روسيا".

جاء بيان زيلينسكي في أعقاب أسبوع من اللقاءات الدبلوماسية إذ عقدت أمينتا مظالم حقوق الإنسان الروسية والأوكرانية محادثات في كل من موسكو وكييف.

في السياق ذاته، طالب الرئيس الأوكراني موسكو بإطلاق سراح البحارة المختطفين بدون شروط مسبقة.

وكان من المتوقع أن تفرج روسيا عن 24 بحاراً أوكرانياً قُبض عليهم قبالة القرم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن محكمة في موسكو قضت بإبقائهم وراء القضبان في انتظار المحاكمة.