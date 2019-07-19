اعترضت روسيا، الخميس، على نص لمجلس الأمن الدولي يدعو لوقف الهجمات على المنشآت الطبية في منطقة إدلب في سوريا، حسبما ذكر دبلوماسيون بعد اجتماع للمجلس حول أعمال عنف في آخر معقل للمعارضة في هذا البلد.

وأفضى الاجتماع إلى بيان بعد لقاء مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك الذي قال إن "المذبحة يجب أن تتوقف".

وفي مسودة القرار التي وُزعت على الصحفيين، عبرت الدول الأعضاء في مجلس الأمن عن "القلق العميق من الهجمات الأخيرة على المستشفيات والمنشآت الصحية الأخرى"، بما في ذلك قصف المستشفى الوطني في معرة النعمان الذي يعد واحداً من الأكبر في المنطقة.

من جهته، صرح لوكوك بعد الاجتماع أنه "منذ الأول من يوليو/تموز تعرّضت ستة مرافق طبية على الأقل وخمس مدارس وثلاث محطات معالجة مياه ومخبزان وسيارة إسعاف لأضرار، أو دُمرت" بسبب الغارات.

وأضاف أن "قرى بأكملها دمرت وأخليت من سكانها" بسبب الغارات الجوية.

وقالت السفيرة البريطانية كارين بيرس إن "هناك بعض الاهتمام بإجراء تحقيق في قصف مستشفى معرة" النعمان". وأضافت "أعتقد أن ذلك هو ما يجب أن نركز عليه"، مشيرة إلى "شكوك بلادها في تورط روسي في ذلك".

في المقابل، كشف السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن تحقيق أجرته وزارة الدفاع الروسية أظهرَ أنه لم يحصل أيّ هجوم على تسعةٍ من المباني الـ11 التي يُقال أنها تعرّضت للقصف في مايو/أيار".

وأضاف نيبينزيا أن "المبنيين الآخرين أُلحقت بهما أضرار جزئية، ولكن ليس من قِبل القوات الجوية الروسية".

وكان 11 مدنياً قتلوا الثلاثاء في غارات جوية على محافظة إدلب ومحيطها في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومنذ بدء التصعيد نهاية أبريل/نيسان، قتل أكثر من 600 مدني جراء الغارات السورية والروسية، فيما نزح 330 ألف شخص من مناطقهم، وفق الأمم المتحدة التي أحصت تعرّض أكثر من 25 مرفقاً طبياً للقصف الجوي.