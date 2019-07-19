سياسة
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إيران: واشنطن ربما أسقطت طائرة مسيرة لها بالخطأ
أكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده لم تخسر أي طائرة مسيرة في مضيق هرمز أو في مكان آخر، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ربما أسقطت واحدة من طائراتها المسيرة عن طريق الخطأ.
إيران: واشنطن ربما أسقطت طائرة مسيرة لها بالخطأ
إيران تنفي سقوط طائرة مسيرة تابعة لها / AFP
19 يوليو 2019

نفى نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، أن تكون بلاده فقدت طائرة مسيرة، واعتبر أن الولايات المتحدة ربما أسقطت واحدة من طائراتها المسيرة عن طريق الخطأ.

وقال عراقجي في تغريدة على تويتر "لم نخسر أي طائرة مسيرة في مضيق هرمز أو في أي مكان آخر".

وأضاف "إننا قلقون من أن تكون السفينة الحربية بوكسر قد أسقطت طائرة مسيرة أمريكية بالخطأ".

في السياق ذاته، قال متحدث باسم الجيش الإيراني إن كل الطائرات المسيرة عادت سالمة إلى قواعدها، رداً على إسقاط الطائرة.

وقال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، الخميس، إن بلاده "ليس لديها معلومات" بشأن ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حول إسقاط طائرة إيرانية مسيرة فوق مضيق هرمز.

وكان ترمب أعلن في وقت سابق أن بحرية بلاده أسقطت، الخميس، طائرة إيرانية مسيرة فوق مضيق هرمز، حاثّاً باقي الدول على إدانة "مضايقات" طهران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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