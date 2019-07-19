قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، الخميس، إن قوات بلاده وجهت ضربة قاصمة لتنظيم PKK الإرهابي، عبر أوسع عملية جوية بجبال قنديل عقب الهجوم الذي أسفر عن استشهاد دبلومسي تركي في أربيل.

وشدد الوزير التركي على أن قوات بلاده تواصل بحزم متزايد مكافحة الإرهاب، مديناً بشدة الهجوم الذي أسفر الأربعاء، عن استشهاد دبلوماسي تركي في هجوم بمدينة أربيل شمالي العراق.

وأضاف أقار "وجّهنا ضربة قاصمة إلى تنظيم PKK الإرهابي عبر أوسع عملية جوية بجبال قنديل عقب الهجوم الدنيء في أربيل".

والأربعاء، أعلنت الخارجية التركية، في بيان، أن هجوماً مسلحاً غادراً استهدف موظفين تركيين، أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل، ما أدى إلى استشهاد أحد الموظفين، فيما أعلنت حكومة إقليم شمال العراق مقتل مواطنين عراقيين اثنين جراء الهجوم ذاته.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.