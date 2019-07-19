سياسة
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أقار: وجّهنا ضربة قاصمة إلى تنظيم PKK الإرهابي عقب هجوم أربيل
أعلن وزير الدفاع التركي أن بلاده وجهت ضربة جوية قاصمة إلى تنظيم PKK الإرهابي رداً على عملية أربيل التي استشهد فيها دبلوماسي تركي. وشدد على أن قوات بلاده تواصل بحزم متزايد مكافحة الإرهاب.
أقار: وجّهنا ضربة قاصمة إلى تنظيم PKK الإرهابي عقب هجوم أربيل
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار خلال زيارته للقوات المتمركزة على الحدود مع سوريا / AA
19 يوليو 2019

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، الخميس، إن قوات بلاده وجهت ضربة قاصمة لتنظيم PKK الإرهابي، عبر أوسع عملية جوية بجبال قنديل عقب الهجوم الذي أسفر عن استشهاد دبلومسي تركي في أربيل.

وشدد الوزير التركي على أن قوات بلاده تواصل بحزم متزايد مكافحة الإرهاب، مديناً بشدة الهجوم الذي أسفر الأربعاء، عن استشهاد دبلوماسي تركي في هجوم بمدينة أربيل شمالي العراق.

وأضاف أقار "وجّهنا ضربة قاصمة إلى تنظيم PKK الإرهابي عبر أوسع عملية جوية بجبال قنديل عقب الهجوم الدنيء في أربيل".

والأربعاء، أعلنت الخارجية التركية، في بيان، أن هجوماً مسلحاً غادراً استهدف موظفين تركيين، أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل، ما أدى إلى استشهاد أحد الموظفين، فيما أعلنت حكومة إقليم شمال العراق مقتل مواطنين عراقيين اثنين جراء الهجوم ذاته.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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