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إقليم شمال العراق يقول إن هجوم أربيل إرهابي مقصود، وقالن يُبلغ بولتون انزعاج تركيا من تعليق دورها في برنامج F-35.

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إقليم شمال العراق: هجوم أربيل إرهابي مقصود

أعلنت حكومة إقليم شمال العراق، الخميس، أن التحقيقات الأولية بخصوص هجوم أربيل الذي أسفر عن مقتل دبلوماسي تركي وعراقيين اثنين، تشير إلى أنه "عمل إرهابي مدبر ومقصود". [TRT عربي]

وجاء ذلك على لسان جوتيار عادل، المتحدث باسم حكومة إقليم شمال العراق، الذي أضاف "استناداً إلى نتائج التحقيقات الأولية، فإن حادث إطلاق النار الذي وقع داخل مطعم في أربيل يوم الأربعاء وأودى بحياة ثلاثة أشخاص، كان عملاً إرهابياً مدبّراً ومقصوداً". [الأناضول]

تركيا تبلغ واشنطن انزعاجها من تعليق دورها في برنامج F-35

أعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الخميس، عن انزعاج أنقرة من تعليق دورها في برنامج طائرات F-35 في اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بحثا فيه التطورات الإقليمية. [

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في السياق ذاته، قال رئيس الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إسماعيل دمير، الخميس، إن بلاده ستواصل تقييم البدائل، وإن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، على خلفية قرار الولايات المتحدة تعليق مشاركة أنقرة في برنامج تطوير مقاتلات F-35 الأمريكية. [TRT عربي]