سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 19 يوليو/تموز 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كل صباح، جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 19 يوليو/تموز 2019
إقليم شمال العراق يقول إن هجوم أربيل إرهابي مقصود / AA
19 يوليو 2019

أهم الأحداث

إقليم شمال العراق يقول إن هجوم أربيل إرهابي مقصود، وقالن يُبلغ بولتون انزعاج تركيا من تعليق دورها في برنامج F-35.

      الجديد على TRT عربي:

      خشية من التفاف الجيش على مطالب الحراك، على الرغم من الاتفاق السياسي بالسودان

        ما الخيارات المتاحة أمام أنقرة بعد استبعادها من برنامج F-35؟

        شاهد!

        ردود دولية وإقليمية واسعة عقب هجوم أربيل المسلح، وتركيا تتوعد بالرد

        إقليم شمال العراق: هجوم أربيل إرهابي مقصود

        أعلنت حكومة إقليم شمال العراق، الخميس، أن التحقيقات الأولية بخصوص هجوم أربيل الذي أسفر عن مقتل دبلوماسي تركي وعراقيين اثنين، تشير إلى أنه "عمل إرهابي مدبر ومقصود". [TRT عربي]

        وجاء ذلك على لسان جوتيار عادل، المتحدث باسم حكومة إقليم شمال العراق، الذي أضاف "استناداً إلى نتائج التحقيقات الأولية، فإن حادث إطلاق النار الذي وقع داخل مطعم في أربيل يوم الأربعاء وأودى بحياة ثلاثة أشخاص، كان عملاً إرهابياً مدبّراً ومقصوداً". [الأناضول]

        تركيا تبلغ واشنطن انزعاجها من تعليق دورها في برنامج F-35

        أعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الخميس، عن انزعاج أنقرة من تعليق دورها في برنامج طائرات F-35 في اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بحثا فيه التطورات الإقليمية. [

        TRT عربي

        ]

        في السياق ذاته، قال رئيس الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إسماعيل دمير، الخميس، إن بلاده ستواصل تقييم البدائل، وإن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، على خلفية قرار الولايات المتحدة تعليق مشاركة أنقرة في برنامج تطوير مقاتلات F-35 الأمريكية. [TRT عربي]

        مصدر:TRT عربي
        اكتشف
        غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
        الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
        إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
        زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
        مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
        "القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
        الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
        قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
        عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
        ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
        زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
        كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
        بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
        وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
        الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
        ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
        Contact us