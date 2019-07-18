سياسة
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أقار: إخراج تركيا من برنامج F-35 سينعكس سلباً على قوة الناتو
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن إخراج بلاده من برنامج طائرات F-35 سينعكس سلباً على قوة حلف الناتو، ووصف قرار البنتاغون بأنه "قرار أحادي وغير عادل ولا يستند إلى مبرر شرعي".
أقار: إخراج تركيا من برنامج F-35 سينعكس سلباً على قوة الناتو
وزير الدفاع التركي أشار إلى أن استثناء بلاده من برنامج طائرات F-35 سينعكس سلباً على الناتو / AA
18 يوليو 2019

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، الخميس، أن إخراج بلاده من برنامج طائرات F-35، سينعكس سلباً على قوة حلف الناتو، وجاء ذلك في إطار تفقده الوحدات العسكرية على الحدود مع سوريا.

وأشار أقار إلى أنه "من الواضح أن محاولة إخراج تركيا من مساهمتها في برنامج مقاتلات F-35 بقرار أحادي وغير عادل لا يستند إلى مبرر شرعي".

وأضاف "إخراجنا من برنامج F-35 سيكون له تأثير سلبي على قوة الناتو وخاصة الجناح الجنوبي".

وأعرب الوزير التركي عن تطلع بلاده من الولايات المتحدة "اجتناب الخطوات التي قد تضر بعلاقاتنا الثنائية وهذا من حقنا الطبيعي باعتبارنا شريكا استراتيجياً لها".

وأكد أن أجوبة الحليف الاستراتيجي الأمريكي لتركيا حيال مطالبها بامتلاك نظام الدفاع الصاروخي الجوي بعيد المدى، كانت بعيدة عن طمأنة أنقرة، وشدد أن منظومة S-400 غدت مسألة ضرورة لا خيار بالنسبة لتركيا بعد الموقف الأمريكي.

وبيّن أنه إلى جانب التصريحات العاقلة من الولايات المتحدة، تصدر عنها تصريحات لا تنسجم مع روح التحالف بين البلدين.

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عن بدء مرحلة إخراج تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات F-35 بسبب شرائها المنظومة الدفاعية الروسية S-400.

وكانت الإدارة الأمريكية هددت تركيا باستثنائها من برنامج مقاتلات F-35، إذا حصلت على منظومة S-400 من روسيا.

بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، إنه"لا يدرس فرض عقوبات حالياً على تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ S-400".

وفي 12 يوليو/تموز الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية S-400، التي تعد من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطوراً في العالم، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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