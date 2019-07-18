سياسة
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ترمب: البحرية الأمريكية أسقطت طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز
قال الرئيس اللأمريكي دونالد ترمب إن البحرية الأمريكية أسقطت، الخميس، طائرة إيرانية مسيرة فوق مضيق هرمز، وحث باقي الدول على "حماية سفنها" في المضيق وأن تدين "المضايقات الإيرانية".
ترمب: البحرية الأمريكية أسقطت طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز
ترمب قال إن السفينة الهجومية "USS Boxer" أسقطت اليوم طائرة مسيرة إيرانية / Reuters
18 يوليو 2019

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أن البحرية الأمريكية أسقطت، الخميس، طائرة إيرانية مسيرة فوق مضيق هرمز، وحث باقي الدول على إدانة "المضايقات الإيرانية".

وقال ترمب في تصريحات على هامش فعالية بالبيت الأبيض، إن "الولايات المتحدة لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الاستفزازات الإيرانية"، وطالب الدول الأخرى بالتصدي لانتهاكات طهران وتوفير الحماية للسفن التي تعبر مضيق هرمز، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز الأمريكية.

وأضاف ترمب أن "السفينة الهجومية "USS Boxer" أسقطت اليوم طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز".

وتابع "الطائرة المسيرة الإيرانية التي دمرناها اليوم اقتربت حوالي 1000 ياردة متجاهلة جميع نداءات التحذير وكانت تهدد السفينة "USS Boxer" وطاقمها".

وأردف: "الطائرة الإيرانية المسيرة في مضيق هرمز تعتبر آخر المحاولات الإيرانية لتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

وتصاعد التوتر مؤخراً بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

كما تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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