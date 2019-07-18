سياسة
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بنس: سنفرض عقوبات على قادة المليشيات المرتبطة بإيران فى العراق
طالب نائب الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر عن الحرية الدينية بواشنطن، الإفراج عن كل معتقلي الرأي بالعالم. وحذر من أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي بينما "تنشر المليشيات المدعومة من إيران الإرهاب".
بنس: سنفرض عقوبات على قادة المليشيات المرتبطة بإيران فى العراق
مايك بنس يقول إن بلاده تقف في وجه النظام في إيران وتطالب بإنهاء الاضطهاد الديني فيها
18 يوليو 2019

حذر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، من أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي، بينما "تنشر المليشيات المدعومة من إيران الإرهاب".

وقال بنس "دعوني أكون واضحاً، الولايات المتحدة لن تقف متفرجة بينما تنشر الميليشيات المدعومة من إيران الإرهاب"، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإيرانية.

وفي سياق ذي صلة، أشار بنس إلى أن واشنطن ستفرض عقوبات على قادة المليشيات المرتبطة بإيران فى العراق.

والخميس، أعلنت الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على اثنين من القادة العراقيين الموالين لإيران، هما ريان الكلداني ووعد قادو، واثنين من المحافظين العراقيين السابقين، هما نوفل حمادي السلطان وأحمد الجبوري.

وفي سياق آخر، طالب بنس الإفراج عن كل معتقلي الرأي بالعالم، مشيراً إلى أن واشنطن تقف بجانب كل ضحايا القمع الديني.

وأضاف "نقف في وجه النظام في إيران، ونطالب بإنهاء الاضطهاد الديني في إيران، ونقف إلى جانب الروهنغيا المقموعين في بورما (ميانمار)".

وتلا بنس قائمة بأسماء سجناء حول العالم "محتجزين بسبب آرائهم الدينية". وقال إنّ "الولايات المتحدة تقف معهم، ولذلك فإنها تدعو اليوم حكومات كلّ من إريتريا وموريتانيا وباكستان والسعودية إلى احترام حقوق الرأي لهؤلاء الرجال والإفراج عنهم".

وتصاعد التوتر مؤخراً بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

كما تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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