كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن لقاء جمع وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة بنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت القناة إن اللقاء جاء بمبادرة من المبعوث الأميركي للشأن الإيراني، بريان هوك، على هامش مؤتمر حول حرية الأديان عُقد في واشنطن، وأضافت أن الوزيرين البحريني والإسرائيلي تصافحا خلال اللقاء، الأربعاء، وتم التقاط صورة تذكارية لهما، دون تفاصيل إضافية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في تغريدة على حسابه على تويتر إن "لقاءه بنظيره البحريني مثال على تطور العلاقات الثنائية بين إسرائيل والبحرين" وأضاف أنه سيتابع العمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تقوية علاقة بلاده بدول الخليج.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة قبل نحو شهر في لقاء خاص مع القناة ذاتها على هامش مؤتمر البحرين الاقتصادي إن "إسرائيل جزء أساسي وشرعي من الشرق الأوسط والشعب اليهودي جزء من تراث المنطقة".

كما أضاف الوزير البحريني بأن "إسرائيل وُجدت لتبقى ولها الحق في حدود آمنة" في تصريحات للصحافة الإسرائيلية, وذلك بعد أن سمحت السلطات البحرينية لـ7 مراسلين إسرائيلين بتغطية ورشة المنامة نهاية يونيو/حزيران الماضي بحسب وكالة الأناضول.

ويتفاخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراؤه بما يسمونه "نجاح" مساعيهم إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية خلال السنوات الأخيرة.