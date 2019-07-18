قصف طيران حربي تابع لمليشيات خليفة حفتر، الخميس، مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، حسب مسؤول بالمطار.

وقال مدير مطار معيتيقة لطفي الطبيب، لوكالة الأناضول، إن القصف كان بجانب المهبط ما أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية فيه مؤقتاً.

ومنذ أبريل/نيسان الماضي، شنت طائرات حربية تابعة لمليشيات حفتر، عدة غارات جوية على المطار، في إطار هجومه على العاصمة.

ويعتبر معيتيقة المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حالياً، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.

ومنذ عام 2011، تعاني ليبيا، الغنية بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حالياً بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، واللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وتشن مليشيات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً للسيطرة على طرابلس؛ ما أسقط أكثر من ألف قتيل وخمسة آلاف جريح بحسب منظمة الصحة العالمية، دون أن تحقق تقدماً كبيراً.