سياسة
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توقف حركة الملاحة في مطار معيتيقة بطرابلس عقب قصف لمليشيات حفتر
توقفت حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في مطار معيتيقة الليبي، إثر قصف طيران حربي تابع لميليشيات خليفة حفتر له.
توقف حركة الملاحة في مطار معيتيقة بطرابلس عقب قصف لمليشيات حفتر
قصف مليشيات حفتر أدى إلى توقف حركة الملاحة بمطار معيتيقة  / AA
18 يوليو 2019

قصف طيران حربي تابع لمليشيات خليفة حفتر، الخميس، مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، حسب مسؤول بالمطار.

وقال مدير مطار معيتيقة لطفي الطبيب، لوكالة الأناضول، إن القصف كان بجانب المهبط ما أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية فيه مؤقتاً.

ومنذ أبريل/نيسان الماضي، شنت طائرات حربية تابعة لمليشيات حفتر، عدة غارات جوية على المطار، في إطار هجومه على العاصمة.

ويعتبر معيتيقة المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حالياً، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.

ومنذ عام 2011، تعاني ليبيا، الغنية بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حالياً بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، واللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وتشن مليشيات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً للسيطرة على طرابلس؛ ما أسقط أكثر من ألف قتيل وخمسة آلاف جريح بحسب منظمة الصحة العالمية، دون أن تحقق تقدماً كبيراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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