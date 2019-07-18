سياسة
2 دقيقة قراءة
ترمب: لا ندرس فرض عقوبات على تركيا حالياً بسبب منظومة S-400
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه لا يدرس فرض عقوبات حالياً على تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ S-400 الروسية وذلك بعد تصريح الإدارة الأمريكية بدء مرحلة إخراج تركيا من برنامج مقاتلات F-35.
ترمب: لا ندرس فرض عقوبات على تركيا حالياً بسبب منظومة S-400
ترمب: لن نفرض عقوبات على تركيا حالياً / Reuters
18 يوليو 2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، إنه"لا يدرس فرض عقوبات حالياً على تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ S-400".

ويأتي تصريح الرئيس الأمريكي بعد يوم واحد من قرار وزارة الدفاع الأمريكية عن بدء مرحلة إخراج تركيا من برنامج مقاتلات F-35 على إثر شرائها المنظومة الدفاعية الروسية S-400.

واعتبرت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، قرار واشنطن إخراج تركيا من برنامج مقاتلات F-35 "خطوة أحادية الجانب لا تنسجم مع روح التحالف ولا تعتمد على أي مبرر مشروع"، ودعت الوزارة الولايات المتحدة إلى التراجع عن هذا الخطأ.

وفي وقت سابق اليوم أعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن عن انزعاج بلاده من تعليق دورها في برنامج طائرات F-35 مشيراً إلى أن "تعليق الدور التركي في برنامج طائرات F-35 لا يتماشى مع تصريحات رئيسَي البلدين، وأضاف أن العلاقات التركية الأمريكية لا يمكن أن تتقدم بالشكل السليم عبر إملاءات من جانب واحد".

وفي 12 يوليو/تموز الجاري أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء من المنظومة الدفاعية الروسية S-400.

وتعد S-400 من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطوراً في العالم، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us