قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، إنه"لا يدرس فرض عقوبات حالياً على تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ S-400".

ويأتي تصريح الرئيس الأمريكي بعد يوم واحد من قرار وزارة الدفاع الأمريكية عن بدء مرحلة إخراج تركيا من برنامج مقاتلات F-35 على إثر شرائها المنظومة الدفاعية الروسية S-400.

واعتبرت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، قرار واشنطن إخراج تركيا من برنامج مقاتلات F-35 "خطوة أحادية الجانب لا تنسجم مع روح التحالف ولا تعتمد على أي مبرر مشروع"، ودعت الوزارة الولايات المتحدة إلى التراجع عن هذا الخطأ.

وفي وقت سابق اليوم أعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن عن انزعاج بلاده من تعليق دورها في برنامج طائرات F-35 مشيراً إلى أن "تعليق الدور التركي في برنامج طائرات F-35 لا يتماشى مع تصريحات رئيسَي البلدين، وأضاف أن العلاقات التركية الأمريكية لا يمكن أن تتقدم بالشكل السليم عبر إملاءات من جانب واحد".

وفي 12 يوليو/تموز الجاري أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء من المنظومة الدفاعية الروسية S-400.

وتعد S-400 من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطوراً في العالم، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.