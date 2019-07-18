سياسة
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قالن يُبلغ بولتون انزعاج تركيا من تعليق دورها في برنامج F-35
أعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الخميس، عن انزعاج أنقرة من تعليق دورها في برنامج طائرات F-35 في اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بحثا فيه التطورات الإقليمية.
قالن يُبلغ بولتون انزعاج تركيا من تعليق دورها في برنامج F-35
قالن أعرب عن انزعاج بلاده من تعليق دورها في برنامج طائرات F-35 / AA
18 يوليو 2019

أعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الخميس، عن انزعاج بلاده من تعليق دورها في برنامج طائرات F-35.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي بين قالن ومستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، بحثا فيه العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأشار بيان الرئاسة إلى أن تعليق الدور التركي في برنامج طائرات F-35 لا يتماشى مع تصريحات رئيسَي البلدين، وأضاف أن العلاقات التركية الأمريكية لا يمكن أن تتقدم بالشكل السليم عبر إملاءات من جانب واحد.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، قد أعلنت عن بدء مرحلة تعليق مساهمة تركيا في برنامج إنتاج مقاتلات F-35 بسبب شرائها منظومة الدفاع الروسية S-400.

وفي سياق آخر، أشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال مسألة المنطقة الآمنة المزمع تأسيسها شمالي سوريا، والمخاوف الأمنية لتركيا، وتنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بمنطقة منبج السورية.

كما بحث الجانبان آخر المستجدات في الشأن الليبي، وأبديا إرادة مشتركة لإعادة الأطراف الليبية إلى مسار الحل السياسي، وشددا على أهمية تكثيف الجهات المعنية في البلدين أنشطتها لرفع حجم التبادل التجاري إلى 75 مليار دولار سنوياً، وهو الهدف الذي وضعه الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب، بحسب البيان.

كما ناقش قالن وبولتون زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المرتقبة إلى تركيا خلال العام الجاري، وفق المصدر نفسه.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وجه دعوة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترمب لزيارة بلاده، خلال 2019، وهو ما رحب به الأخير، دون تحديد موعد.

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، عن بدء مرحلة إخراج تركيا من برنامج مقاتلات F-35 على إثر شرائها المنظومة الدفاعية الروسية S-400.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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