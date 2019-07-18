أعرب الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس، عن تعازيه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في استشهاد دبلوماسي تركي في أربيل.

وذكر بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن الرئيس العراقي اتصل هاتفياً بأردوغان، وقدّم تعازيه في استشهاد دبلوماسي تركي جراء هجوم مسلح، الأربعاء، بمدينة أربيل شمالي العراق.

كما أوضح البيان أن صالحاً وأردوغان بحثا في الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

وأعلنت الخارجية التركية، في بيان لها، الأربعاء، أن هجوماً مسلحاً استهدف موظفين في القنصلية التركية، أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل، ما أدى إلى استشهاد أحد الموظفين.

وأضاف البيان "نواصل اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم بأسرع وقت".

وبدورها أعلنت حكومة كردستان في شمال العراق، عن مقتل مواطن عراقي وجرح آخر في الهجوم ذاته، وأضافت حكومة إقليم شمال العراق في بيانها أن "الجهات المعنية في شمال العراق جادة في إجراء التحقيقات والمتابعة للعثور على الجناة ومعاقبتهم قانونياً"، وشدد البيان، على أنه لن يتم السماح، بأي شكل من الأشكال، بتشويه الأمن والاستقرار في الإقليم.

وصرح وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الأربعاء، قائلاً إن "العمل الإجرامي" الذي وقع بأربيل، لن يؤثر على طبيعة العلاقات بين بغداد وأنقرة.

وكانت مديرية أمن أربيل أعلنت استشهاد دبلوماسي تركي يعمل في القنصلية التركية ومواطن عراقي جرّاء هجوم مسلح استهدفهما بمطعم في المدينة، قبل أن تفيد لاحقاً بأن أحد المصابين لقي مصرعه متأثراً بجروحه.