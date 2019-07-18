سياسة
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واشنطن تستعد لإرسال 500 جندي إلى قاعدة عسكرية سعودية
تستعد واشنطن لإرسال 500 جندي أمريكي إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية شرق السعودية ضمن استعدادات تشمل دعم بطارية نظام الدفاع الصاروخي باتريوت، وسط توترات مع طهران في المنطقة.
واشنطن تستعد لإرسال 500 جندي إلى قاعدة عسكرية سعودية
صورة أرشيفية من قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية&nbsp;
18 يوليو 2019

بدأت الولايات المتحدة التحضير لوصول قوات أمريكية إضافية إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية شرقي المملكة العربية السعودية.

وأشارت مصادر رسمية أمريكية لشبكة CNN إلى أن نحو 500 جندي سيصلون إلى القاعدة المذكورة.

وتحدث مسؤولان في وزارة الدفاع الأمريكية عن بدء عمليات تحضيرية في قاعدة الأمير سلطان الجوية شرق السعودية، ضمن استعدادات تشمل دعم بطارية نظام الدفاع الصاروخي باتريوت.

وحسب المصادر، فإن الأعمال ما زالت جارية لتجهيز مدرج الطيران في القاعدة المذكورة، لتمكين مقاتلات الجيل الخامس من طراز F-22 بالإضافة إلى مقاتلات أخرى من التحليق والهبوط في القاعدة.

وأضاف المسؤولان أن نحو 500 جندي من المتوقع أن يصلوا إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية، في الوقت الذي تتمركز فيه في الوقت الحالي قوة أمريكية صغيرة تتكون من عناصر دعم.

يأتي ذلك في وقت يخيم على المنطقة توتر متصاعد بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف المبرم في 2015. واتخذت طهران تلك الخطوة تزامناً مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي.

ويأتي أيضاً وفي الوقت الذي قدم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وعوداً بحماية السعودية ضد ما سمّاه "العدوان الإيراني".

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت الشهر الماضي نيتها إرسال 1000 عنصر عسكري إضافي إلى المنطقة وسط التوترات في الشرق الأوسط مع إيران، دون التطرق إلى الدول التي ستوجه هذه القوات إليها.

وقبل نحو شهرين أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية حاملة طائرات إلى مياه الخليج، فيما أرسلت بريطانيا سفينتين حربيتين. 

مصدر:TRT عربي - وكالات
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