سياسة
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القدس.. قرار إسرائيلي يجبر عائلات فلسطينية على هدم منازلهم بأنفسهم
قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي إجبار أصحاب منازل فلسطينية في بلدة صور باهر في القدس، على هدم منازلهم بأنفسهم بحجة قربها من الجدار. ويخشى سكان البلدة من إقدام الاحتلال على تنفيذ هذه الخطوة وبقائهم بلا مأوى.
القدس.. قرار إسرائيلي يجبر عائلات فلسطينية على هدم منازلهم بأنفسهم
قوات الاحتلال الإسرائيلي تُمهّد لإجبار الفلسطينيين على هدم منازلهم بأنفسهم في بلدة صور باهر بالقدس المحتلة / Reuters
18 يوليو 2019

أعطت المحكمة الإسرائيلية أصحاب منازل فلسطينية في بلدة صور باهر في محافظة القدس، مُهلة حتى الخميس 18 يوليو/تموز، لهدمها بأنفسهم أو قيام السلطات الإسرائيلية بهدمها بحجة قربها من الجدار الذي أقامته إسرائيل، زاعمة أن الهدف منه منع العمليات العسكرية ضدها.

وتخشى عشرات الأسر الفلسطينية أن تجد نفسها بلا مأوى بعد رفض المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس الذي قدمته لوقف هدم إسرائيل لمنازلها.

ويتضح من قرار المحكمة الإسرائيلية أنه يعطي صلاحية للقائد العسكري الإسرائيلي أكثر من صلاحيات الحكومة تحت بند الاحتياجات الأمنية.

وتقع المباني المهددة بالهدم على جانبي الجدار الشائك الذي يمر في المنطقة، وهو عبارة عن سياجين من الأسلاك الشائكة تفصل بينهما طريق تمر منها الدوريات العسكرية الإسرائيلية.

واقترحت المحكمة الإسرائيلية أن يتم تغيير الجدار الفاصل المُقام من الأسلاك الشائكة في هذه المنطقة إلى جدار بارتفاع 4 أمتار.

وقالت مراسلة TRT عربي، إن قرار الهدم جاء بحجة قربها من الجدار رغم حصولهم على تصاريح البناء من السلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في أجزاء من الضفة الغربية، منذ اتفاقية أوسلو للسلام في تسعينيات القرن الماضي، ولم يحتاجوا للحصول على تصاريح إسرائيلية لبناء منازلهم.

من جانبهم، قال ممثلو بعثات الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك "تتابع بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله بقلق النية المعلنة للسلطات الإسرائيلية بالشروع في هدم عشرة مبانٍ فلسطينية، وتضم هذه المباني حوالي 70 شقة، الأمر الذي يُعرّض ثلاث أسر تضم سبعة عشر فرداً، ومنهم تسعة أطفال، لخطر التهجير في حيّ وادي الحمص."

وأضاف البيان "يتوقع الاتحاد الأوروبي من السلطات الإسرائيلية إعادة النظر في تنفيذ عمليات الهدم والطرد المعتزمة".

واختتم الاتحاد الأوروبي بيانه بالقول "إن استمرار هذه السياسة يقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، كما يهدد، بشكل خطير، إمكانية كون القدس عاصمة مستقبلية لكل من الدولتين".

ويقول فلسطينيون ومؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية إن إسرائيل تتعمد تقليص عدد المنازل العربية في القدس الشرقية، في الوقت الذي تغدق فيه على المستوطنين الإسرائيليين بتراخيص البناء .

ومنذ وقعت القدس تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، انتهج الاحتلال سياسة التضييق على الفلسطينيين في الأرض والمسكن، ومنح تراخيص البناء، إضافة إلى سعيه الدؤوب إلى هدم منازلهم بذريعة عدم حصولهم على التراخيص اللازمة، وذلك بهدف إخلاء المدينة من أصحابها الفلسطينيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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