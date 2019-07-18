سياسة
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رئيس الصناعات الدفاعية التركية: سنواصل تقييم البدائل بخصوص مقاتلات F-35
وصف رئيس الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية أن تكلفة مقاتلات F-35 سترتفع بنحو 7 - 8 ملايين دولار للمقاتلة الواحدة إذا تم استبعاد تركيا من البرنامج، مشيراً إلى استمرار مشروع تطوير المقاتلة محلية الصنع في تركيا بوتيرة عالية.
رئيس الصناعات الدفاعية التركية: سنواصل تقييم البدائل بخصوص مقاتلات F-35
رئيس الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إسماعيل دمير  / AA
18 يوليو 2019

قال رئيس الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إسماعيل دمير، الخميس، إن بلاده ستواصل تقييم البدائل، وإن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، على خلفية قرار الولايات المتحدة تعليق مشاركة أنقرة في برنامج تطوير مقاتلات F-35.

وأضاف دمير في تصريحات "سددنا إلى الآن كافة المستحقات المتعلقة ببرنامج مقاتلات F-35 وأنجزنا واجباتنا بهذا الخصوص".

ووصف قرار التعليق من قِبل الولايات المتحدة بأنه "متخذ من جانب واحد ولا مكان له في الاتفاقيات".

وأكّد دمير أن التكلفة سوف ترتفع بنحو 7 - 8 ملايين دولار للمقاتلة الواحدة إذا تم استبعاد تركيا من البرنامج، مشيراً إلى استمرار مشروع تطوير المقاتلة محلية الصنع في تركيا بوتيرة عالية.

وبيّن المسؤول التركي أن المشروع "سيزداد زخمه أكثر في الفترة القادمة".

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، عن بدء مرحلة إخراج تركيا من برنامج مقاتلات F-35 على إثر شرائها المنظومة الدفاعية الروسية S-400.

وفي وقت سابق، أعرب المدير التنفيذي لشركة "روستاخ" للصناعات الدفاعية الروسية الحكومية "سيرغي تشيميزوف" عن استعداد روسيا بيع تركيا مقاتلات "سو-35".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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