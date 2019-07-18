أعرب المدير التنفيذي لشركة روستاخ للصناعات الدفاعية الروسية الحكومية سيرغي تشيميزوف عن استعداد روسيا بيع تركيا مقاتلات سو-35.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده تشيميزوف، الخميس، بشأن التعاون التقني العسكري المتزايد بين تركيا وروسيا.

واقترح تشيميزوف على تركيا بيعها مقاتلات روسية الصنع، قائلاً "إذا رغب نظراؤنا الأتراك فنحن مستعدون لبيعهم مقاتلات سو-35.

وطائرات سو-35 القتالية، من تصميم شركة سوخوي الروسية، وتمتلك مقعداً واحداً ومحركَين، وتُستخدم لأغراض متعددة.

ويأتي العرض الروسي لتركيا بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عن بدء مرحلة إخراج تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات F-35 بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400.