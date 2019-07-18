سياسة
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روسيا تبدي استعدادها لبيع تركيا مقاتلات سو-35
روسيا تبدي استعدادها لبيع تركيا طائرات سو-35 القتالية، وهي من تصميم شركة سوخوي الروسية، وتمتلك مقعداً واحداً ومحركين، وتُستخدم لأغراض متعددة.
روسيا تبدي استعدادها لبيع تركيا مقاتلات سو-35
روسيا تبدي استعدادها لبيع تركيا مقاتلات سو-35 / AA
18 يوليو 2019

أعرب المدير التنفيذي لشركة روستاخ للصناعات الدفاعية الروسية الحكومية سيرغي تشيميزوف عن استعداد روسيا بيع تركيا مقاتلات سو-35.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده تشيميزوف، الخميس، بشأن التعاون التقني العسكري المتزايد بين تركيا وروسيا.

واقترح تشيميزوف على تركيا بيعها مقاتلات روسية الصنع، قائلاً "إذا رغب نظراؤنا الأتراك فنحن مستعدون لبيعهم مقاتلات سو-35.

وطائرات سو-35 القتالية، من تصميم شركة سوخوي الروسية، وتمتلك مقعداً واحداً ومحركَين، وتُستخدم لأغراض متعددة.

ويأتي العرض الروسي لتركيا بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عن بدء مرحلة إخراج تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات F-35 بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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