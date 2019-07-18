سياسة
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الحرس الثوري الإيراني يعلن توقيف ناقلة نفط أجنبية في الخليج
أعلن االتلفزيون الإيراني الرسمي، الخميس، بأن قوات الحرس الثوري صادرت ناقلة نفط أجنبية على متنها 12 فرداً بتهمة تهريب النفط، موضحاً أن السفينة االأجنبية كانت تحمل وقوداً مهرباً وتم اعتراضها قرب جزيرة لارك جنوبي إيران.
الحرس الثوري الإيراني يعلن توقيف ناقلة نفط أجنبية في الخليج
تلفزيون إيران يعلن مصادرة ناقلة نفط أجنبية بتهمة تهريب النفط / Reuters
18 يوليو 2019

أعلن االتلفزيون الإيراني الرسمي، الخميس، بأن قوات الحرس الثوري صادرت ناقلة نفط أجنبية على متنها 12 فرداً بتهمة تهريب النفط.

وذكر أن الناقلة كانت تُهرّب وقوداً خاصاً بمهربين إيرانيين إلى عملاء أجانب، واعتُرضت جنوب جزيرة لارك الإيرانية في مضيق هرمز الإستراتيجي، ولم يحدد البيان هوية الناقلة أو البلد الذي ينتمي إليه الطاقم.

ومنذ أكثر من يومين، انجرفت ناقلة نفط إماراتية خلال عبورها مضيق هرمز إلى المياه الإيرانية، وتوقفت عن التحرك من موقعها. في الوقت الذي أعرب فيه مسؤولون أمريكيون عن شكوكهم في أن الناقلة "رياح"، التي ترفع علم بنما، احتُجزت في المياه الإقليمية الإيرانية.

وتأتي المصادرة، وفق ما أعلن التلفزيون الإيراني، في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران حول تطبيق الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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