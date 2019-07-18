سياسة
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يونيسف: توزيع مياه طارئة ومساعدات إنسانية لـ 350 ألف يمني منذ مطلع 2019
قالت منظمة يونسيف الأممية، في تغريدة نشرتها عبر حساب مكتبها باليمن على تويتر، إنها قامت بتركيب دورات مياه طارئة لـ 350 ألف نازح في اليمن منذ مطلع العام 2019 إلى جانب مساعدات إنسانية.
يونيسف: توزيع مياه طارئة ومساعدات إنسانية لـ 350 ألف يمني منذ مطلع 2019
مكتب يونيسف في اليمن يقدم مساعدات لأكثر من 350 ألف نازح
18 يوليو 2019

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الخميس، توزيع مياه طارئة ومساعدات إنسانية استهدفت 350 ألف نازح في اليمن منذ مطلع العام 2019.

وقالت المنظمة الأممية في تغريدة نشرتها عبر حساب مكتبها باليمن على تويتر، إنها قامت بتركيب دورات مياه طارئة لهؤلاء النازحين خلال الفترة ذاتها.

كما قامت "يونيسف" بتوزيع حقائب النظافة عليهم والترويج للنظافة الشخصية، حسب المصدر.

وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين في اليمن، بحوالي 3.65 ملايين، فروا من منازلهم جراء الصراع منذ مطلع العام 2015.

ويفتقر العديد من هؤلاء النازحين إلى الخدمات الضرورية كالمياه النقية والصرف الصحي، فضلاً عن نقص في المواد الأساسية كالغذاء.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقّي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، وأدى القتال المشتعل إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، صدرت في 17 يونيو/حزيران2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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