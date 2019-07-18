سياسة
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وزير الدفاع التركي للسوريين: سنحقق السلام بالمنطقة في أقرب وقت
زار وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، وحدات بلاده العسكرية العاملة قرب الحدود مع سوريا، رفقة رئيس الأركان يشار غولر وقادة القوات البرية والبحرية والجوية، والتقى خلال الجولة بلاجئين سوريين متعهداً اياهم تحقيق السلام في المنطقة بأقرب وقت.
وزير الدفاع التركي للسوريين: سنحقق السلام بالمنطقة في أقرب وقت
وزير الدفاع التركي يزور وحدات عسكرية قرب الحدود مع سوريا ويلتقي بلاجئين سوريين / AA
18 يوليو 2019

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، لاجئين سوريين خلال جولة تفقدية لوحدات بلاده العسكرية في الحدود مع سوريا، وتعهّد بتحقيق السلام بالمنطقة في أقرب وقت.

وتفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الخميس، وحدات بلاده العسكرية العاملة قرب الحدود مع سوريا برفقة رئيس الأركان يشار غولر وقادة القوات البرية والبحرية والجوية.

وتلقى أكار معلومات عن فعاليات الوحدات العاملة قرب الحدود السورية، من الضباط والمسؤولين القائمين على إدارة الوحدات.

وفي إطار الجولة، زار أكار مراكز الإيواء المؤقتة بوينو يوغون و أبايدن في ولاية هطاي، وتحدث إلى السوريين المقيمين فيهما، وتفقد الخدمات المقدمة إليهم.

وخلال اللقاء، أعرب سوريون في مركز بوينويوغون عن شكرهم حيال حسن استضافة تركيا واحتضانها لهم منذ بداية الحرب في سوريا.

بدوره قال أكار مخاطباً السوريين إن بلاده ستحقق السلام والهدوء بالمنطقة في أقرب وقت.

وأضاف الوزير التركي "سنضمن للجميع العودة إلى منازلهم والعيش مع أطفاله وأسرته بأمن وسلام".

ومنذ أيام، تتوالى التعزيزات التركية إلى الوحدات العسكرية المنتشرة جنوبي البلاد على الحدود مع سوريا، في إطار تأمين تلك المناطق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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