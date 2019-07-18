قال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في مسألة خروج بريطانيا من التكتل خلال مقابلة، تذاع الخميس، إن تهديدات الخروج دون اتفاق لا تعجبه، لكن إذا اختارت بريطانيا هذا المسار فسيكون عليها تحمل العواقب.

ورداً على سؤال في المقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC عما سيحدث إذا مزقت بريطانيا بطاقة عضويتها في الاتحاد الأوروبي، قال بارنييه "سيكون على المملكة المتحدة تحمل العواقب".

وأضاف بارنييه "أعتقد أن الجانب البريطاني، وهو مطلع وكفوء ويعرف طريقة عملنا في جانب الاتحاد الأوروبي، كان على علم منذ البداية بأننا لم يعجبنا مطلقاً مثل هذا التهديد، واستخدامه ليس مفيداً".

وذكر بارنييه، الذي تحدث مع BBC قبل التنافس الحالي على زعامة حزب المحافظين، أن اتفاق الانسحاب "هو السبيل الوحيد للخروج من الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة".

من جانبه قال فرانس تيمرمانس النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية في حديث منفصل مع الإذاعة البريطانية، إن الوزراء البريطانيين كانوا "يركضون في المكان كالحمقى" لدى وصولهم للتفاوض على الخروج من الاتحاد في عام 2017.

وتدخل المنافسة على رئاسة الوزراء في بريطانيا مرحلتها النهائية في الوقت الذي يشدد المرشحان الرئيسيان للمنصب، بوريس جونسون وجيريمي هانت، على مواقفهما إزاء بريكست؛ إذ أصبح خروج بريطانيا بدون اتفاق احتمالاً واقعياً، ما يضع الحكومة المستقبلية على طريق التصادم مع بروكسل.

ويُنتظر إعلان نتائج تصويت أعضاء حزب المحافظين في 23 تموز/يوليو وتعيين رئيس الوزراء الجديد اليوم التالي.