سياسة
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تركيا: إخراجنا من برنامج F-35 خطأ سيلحق أضراراً لا يمكن إصلاحها مع واشنطن
دعت وزارة الخارجية التركية الولايات المتحدة إلى التراجع عن إخراج تركيا من برنامج مقاتلات F-35 واصفةً إياه بالخطأ الذي سيُلحق أضراراً لا يمكن إصلاحها بعلاقات البلدين. واعتبرت ذلك خطوة أحادية الجانب لا تنسجم مع روح التحالف ولا تعتمد على أي مبرر مشروع.
تركيا: إخراجنا من برنامج F-35 خطأ سيلحق أضراراً لا يمكن إصلاحها مع واشنطن
لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي خلال قمة العشرين في اليابان / AA
18 يوليو 2019

اعتبرت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، قرار واشنطن إخراج تركيا من برنامج مقاتلات F-35 "خطوة أحادية الجانب لا تنسجم مع روح التحالف ولا تعتمد على أي مبرر مشروع".

وفي بيان صادر عنها، دعت الوزارة "الولايات المتحدة إلى التراجع عن هذا الخطأ الذي سيلحق أضراراً لا يمكن إصلاحها بعلاقات البلدين".

وأشار البيان إلى إعلان كلٍّ من وزارة الدفاع الأمريكية، والبيت الأبيض، عن بدء مرحلة إخراج تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات F-35 بسبب شرائها المنظومة الدفاعية الروسية S-400.

وأوضح البيان أن "استبعاد تركيا من برنامج F-35، وهي أحد الشركاء الرئيسيين فيه، أمر غير عادل، كما أن الزعم بأن منظومة S-400 ستلحق الضعف بطائرات F-35 لا أساس له من الصحة".

ولفتت الخارجية التركية إلى "عدم الرد على مقترحها الخاص بتشكيل لجنة لبحث هذا الأمر يشارك فيها حلف شمال الأطلسي" واصفة ذلك "بالمؤشر على تحامل الولايات المتحدة، وعدم رغبتها في حل هذه المسألة بنوايا حسنة في إطار أبعادها".

وشدد بيانها على ضرورة قيام الولايات المتحدة بإظهار "الأهمية التي توليها لصداقة تركيا، بالأفعال، وليس بالأقوال فحسب، لا سيما من خلال دعمها في مواجهة تنظيمات داعش، وPKK/PYD وفتح الله كولن الإرهابية."

وأشار البيان إلى أهمية "الالتزام بحالة التفاهم التي شهدها اللقاء الذي جمع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي، دونالد ترمب، على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية".

وكانت الإدارة الأمريكية في وقت سابق من الأربعاء، قد أعلنت عن بدء مرحلة إخراج تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات F-35 بسبب شرائها المنظومة الدفاعية الروسيةS-400.

وفي 12 يوليو/تموز الجاري أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية S-400.

وتعد S-400 من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطوراً في العالم، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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