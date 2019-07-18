أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، استمرار وصول معدات منظومة S-400 الدفاعية الروسية، إلى البلاد، لليوم السابع على التوالي.

وذكرت الوزارة أن عملية شحن معدات منظومة S-400 ما زالت مستمرة، وفي هذا الإطار هبطت الطائرة الخامسة عشرة والسادسة عشرة في قاعدة مرتد الجوية بالعاصمة أنقرة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة S-400 الروسية إلى أنقرة.

وتعد منظومة S-400 واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطوراً بالعالم حالياً، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.

ودخلت المنظومة الخدمة في الجيش الروسي عام 2007، وتعتبر ترقية لمنظومة الدفاع الجوي S-300 التي تم تطويرها في تسعينيات القرن الماضي.