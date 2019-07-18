سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 17 يوليو/تموز 2019
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خلاصات من TRT عربي: 17 يوليو/تموز 2019
هجوم مسلح في أربيل أدى إلى استشهاد دبلوماسي تركي وإصابة آخرين / AP
18 يوليو 2019

أهم الأحداث:

استشهاد دبلوماسي تركي ومواطنَين عراقيين في إطلاق نار بأربيل، ووزير الخارجية الروسي يقول إن الولايات المتحدة وحلفاءها يرغبون في إفشال اتفاق بلاده مع تركيا.

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إدانات دولية وإقليمية لهجوم أربيل الذي أدى إلى استشهاد دبلوماسي تركي

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    الرئاسة التركية: سنردّ بالشكل اللازم على هجوم أربيل الشنيع

      قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه "يُدين الهجوم الشنيع على موظفي القنصلية التركية في أربيل"، مؤكداً أن الاتصالات مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين مستمرة لضبط مرتكبي الهجوم. [TRT عربي]

      وأكدت الرئاسة التركية أنه "سيتم الرد بالشكل اللازم على هجوم أربيل الشنيع، وبدأت التدابير للعثور على مرتكبيه"، وكانت الخارجية التركية تحدثت عن استشهاد موظف القنصلية بأربيل الأربعاء، وقالت "نواصل اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين لضبط منفذي الهجوم". [TRT عربي].

      واستُشهد دبلوماسي تركي في القنصلية العامة التركية لدى مدينة أربيل العراقية في هجوم مسلَّح استهدف أحد المطاعم في المدينة. [الأناضول]

      لافروف: واشنطن وحلفاؤها يرغبون في إفشال اتفاقنا مع أنقرة حول إدلب

        قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يرغبون في إفشال اتفاق بلاده مع تركيا، بشأن محافظة إدلب، شمالي سوريا، وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية كوت ديفوار، مارسيل آمون تانو، في موسكو، حسب قناة روسيا اليوم. [الأناضول]

        وأعرب لافروف عن القلق إزاء محاولة واشنطن وحلفائها الالتفاف على اتفاق سوتشي، واتهم الولايات المتحدة بالرغبة في الحفاظ على هيئة تحرير الشام، المصنفة إرهابية، وجعلها طرفاً في التسوية السياسية. [الأناضول]

        واستنكر الوزير تصريحات نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، مؤخراً، التي أرجع فيها نزوح ولجوء السوريين إلى التعاون العسكري بين روسيا وإيران، وتساءل لافروف عن "مصادر المعلومات" التي استند إليها بومبيو في تصريحه. [TRT عربي]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
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