سياسة
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الرئاسة التركية: سنردّ بالشكل اللازم على هجوم أربيل الشنيع
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه "يُدين الهجوم الشنيع على موظفي القنصلية التركية في أربيل"، مؤكداً أن الاتصالات مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين مستمرة لضبط مرتكبي الهجوم.
الرئاسة التركية: سنردّ بالشكل اللازم على هجوم أربيل الشنيع
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يُدين الهجوم الشنيع على موظفي القنصلية التركية في أربيل / AA
17 يوليو 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه "يُدين الهجوم الشنيع على موظفي القنصلية التركية في أربيل".

وتابع أردوغان "اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين مستمرة لسرعة ضبط مرتكبي الهجوم".

وأكدت الرئاسة التركية أنه "سيتم الرد بالشكل اللازم على هجوم أربيل الشنيع، وبدأت التدابير للعثور على مرتكبيه".

وكانت الخارجية التركية تحدثت عن استشهاد موظف القنصلية بأربيل الأربعاء، وقالت "نواصل اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين لضبط منفذي الهجوم".

واستُشهد دبلوماسيّ تركي في القنصلية العامة التركية لدى مدينة أربيل العراقية في هجوم مسلَّح استهدف أحد المطاعم في المدينة.

وفي وقت سابق كشفت مصادر أمنية لوكالة رويترز الأربعاء، عن استشهاد 3 دبلوماسيين أتراك في إطلاق نار بمدينة أربيل شمالي العراق.

وقالت وسائل إعلام محلية عراقية إن نائب القنصل العامّ التركي استُشهد واثنان من مرافقيه في إطلاق نار وسط المحافظة، وأوضحت أن القنصل العامّ ومرافقيه كانوا داخل مطعم في منطقة عين كاوه بأربيل وقت إطلاق النار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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