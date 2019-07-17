أعلنت جماعة الحوثي باليمن الأربعاء، شنّ عملية هجومية واسعة بطائرات مسيرة على مطار جازان جنوبي السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع، إن "الطيران المسيَّر نفّذ صباح اليوم عملية واسعة على مطار جازان الإقليمي بطائرات قاصف 2".

وفي بيان نشره عبر تويتر أضاف سريع أن "العملية استهدفت أهدافاً عسكرية مهمة في مطار جازان الإقليمي وأدّت إلى تعطل الملاحة الجوية".

ولفت المتحدث الحوثي إلى أن "العملية الهجومية لسلاح الجوّ المسير على أهداف عسكرية في مطار جازان تأتي ردّاً على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب".

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان مماثل للجماعة عن شنّها هجوماً واسعاً على المطار نفسه، قالت الجاعة إنه أدى إلى تعطيل الملاحة فيه.

ولم يصدر على الفور نفي أو تأكيد من التحالف، بقيادة الرياض، لما ورد في بيان الحوثيين.

وكثفت الجماعة مؤخراً هجماتها بالطائرات المسيَّرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية، سيما مطارَي جازان وأبها.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربيّ تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الجماعة، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.