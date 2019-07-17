أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء، استمرار وصول معدات منظومة S-400 الدفاعية الروسية إلى البلاد، لليوم السادس على التوالي.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن عملية شحن معدات منظومة S-400 مستمرة، وفي هذا الإطار هبطت الطائرتان 13 و14 في قاعدة مرتد الجوية بالعاصمة أنقرة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة، وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة S-400 الروسية إلى أنقرة.

وتُعَدّ منظومة S-400 إحدى أكثر منظومات الدفاع الجوي تطوراً في العالم حاليّاً، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.

ودخلت المنظومة الخدمة في الجيش الروسي عام 2007، وتُعتبر ترقية لمنظومة الدفاع الجوي S-300 التي طُوّرَت في تسعينيات القرن الماضي.