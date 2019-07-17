أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان الأربعاء، تحييد 7 إرهابيين في غارة ضد تنظيم PKK شماليّ العراق، بالتوازي مع عملية المخلب.

وذكرت الوزارة أن سلاح الجو التركي نفّذ غارة ضد PKK في منطقة متينا شماليّ العراق، بالتوازي مع عملية المخلب، وقالت إن الغارة استهدفت أسلحة ومخابئ وتحصينات تابعة تنظيم الانفصالية وأسفرت عن تحييد 7 إرهابيين.

وفي 27 مايو/أيار الماضي أطلق الجيش التركي عملية المخلب في منطقة هاكورك شماليّ العراق، بهدف القضاء الكامل على خطر الإرهاب الذي يهدّد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد وشماليّ العراق.