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تركيا ترد على العقوبات الأوروبية بتكثيف التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، وتعطُّل الملاحة في مطار جازان السعودي إثر استهداف الحوثيين له.

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تركيا ترد على العقوبات الأوروبية بتكثيف التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط

أعربت وزارة الخارجية التركية الثلاثاء، عن استنكارها قرار الاتحاد الأوروبي فرض حزمة من العقوبات السياسية والمالية على أنقرة ردّاً على استمرارها في التنقيب عن الموارد الطبيعية في منطقة شرق المتوسط. [TRT عربي]

وكان وزراء الخارجية الأوروبيون أقروا الاثنين، سلسلة تدابير تشمل اقتطاع 145,8 مليون يورو (164 مليون دولار) من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية من المفترض أن تُمنح لتركيا عام 2020. [وكالة الصحافة الفرنسية]

وأكّدت الخارجية في بيان أصدرته الثلاثاء، أن "القرارات التي اتُّخذَت في اجتماع مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي لن تؤثر بأي شكل على عزمنا مواصلة أنشطة التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية شرق المتوسط". [TRT عربي]

الملاحة تتعطل في مطار جازان السعودي إثر استهداف الحوثيين له

أشار المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن إلى تعطيل الملاحة في مطار جازان، جنوبي السعودية. [TRT عربي]

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية الثلاثاء، شنّ هجوم "واسع" بطائرات مسيَّرة ضد مطار جازان جنوبي السعودية، أسفر عن تعطيل الملاحة فيه. [TRT عربي]

وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الثلاثاء، إسقاط 3 طائرات مسيرة تابعة لجماعة الحوثي كانت باتجاه جازان وأبها جنوبي السعودية. [الأناضول]