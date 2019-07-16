أشار المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن إلى تعطيل الملاحة في مطار جيزان، جنوبي السعودية، دون صدور نفي أو تأكيد فوري من الرياض أو التحالف الذي تقوده السعودية.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، شنّ هجوم "واسع" بطائرات مسيرة ضد مطار جيزان جنوبي السعودية، ما أسفر عن تعطيل الملاحة فيه، بينما لم يصدر نفي أو تأكيد فوري من الرياض أو التحالف السعودية.

وفي بيان نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال المتحدث باسم قوات جماعة الحوثي المسلحة، يحيى سريع، إن عدداً لم يحدده من الطائرات المسيرة، من طراز "قاصف 2K"، استهدفت مرابض طائرات سعودية بلا طيار، وعطلت الملاحة في المطار.

وأضاف سريع أن الهجوم يأتي رداً على عمليات التحالف الذي تقوده السعودية، "وحصاره المتواصل لشعبنا اليمني"، ولم يصدر على الفور نفي أو تأكيد من التحالف، بقيادة الرياض، لما ورد في البيان.

ويأتي إعلان الحوثيين بعد أقل من يوم على إعلان التحالف اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار، أطلقتهما جماعة الحوثي من صنعاء نحو جنوبي المملكة.

حيث أشار سريع على حسابه على فيسبوك، أمس، إلى تنفيذ الطيران المسير عمليات واسعة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية في مدينة عسير، بعدد من طائرات قاصف 2k استهدفت مخازن أسلحة ومواقع عسكرية.

وكثفت الجماعة مؤخرًا هجماتها بالطائرات المُسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية، وتحديداً هجومهم على مطاري جيزان وأبها.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الجماعة، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.