أعربت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، عن استنكارها لقرار الاتحاد الأوروبي فرض حزمة من العقوبات السياسية والمالية على أنقرة رداً على استمرارها في التنقيب عن الموارد الطبيعية في منطقة شرق المتوسط، مشيرة إلى أن هذه العقوبات يجب ألا تؤخذ على محمل الجد، وأنها لن تثني تركيا عن مواصلة أنشطتها التنقيبية قبالة سواحل قبرص.

بينما ينتقد الاتحاد الأوروبي موقف ترمب بفرض عقوبات على بعض الدول، فإنه يفعل الأمر نفسه مع تركيا - كلاوس يورغنز - محلل سياسي

أبرز العقوبات الأوروبية

أقر الاتحاد الأوروبي، الاثنين، سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا رداً على مواصلتها أعمال التنقيب، التي وصفها بـ"غير الشرعية" التي تنفذها في السواحل المقابلة لجزيرة قبرص.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ28 عقد في بروكسل، إن الوزراء قرروا فرض حزمة من العقوبات بهدف إثناء تركيا عن مواصلة تنقيبها عن الموارد الطبيعية في المنطقة.

وتتمثل أبرز القرارات التي اتخذها الأوروبيون في النقاط التالية:

اقتطاع جزء من الأموال التي يقدّمها الاتحاد لتركيا بنحو 145.8 مليون يورو.

تقديم طلب إلى بنك الاستثمار الأوروبي بمراجعة شروط التمويل والإقراض التي يتعامل بها مع تركيا.

تعليق المحادثات الجارية بين أنقرة والاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقية الطيران.

إلغاء عقد مجلس الشراكة، واجتماعات رفيعة المستوى كان من المقرر أن تجري بين التكتل الأوروبي وتركيا.

بالإضافة إلى ذلك، قال مصدر دبلوماسي أوروبي رفيع إن دول الاتحاد قد تقرر فرض عقوبات لاحقة على تركيا في حال واصلت الأخيرة أنشطتها التنقيبية في المنطقة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

أنقرة ترد بتكثيف أنشطتها

ردت وزارة الخارجية التركية على القرارات الأوروبية بالرفض والاستنكار، لافتة إلى وجود دلالة سيئة لاتخاذ مثل هذه الخطوات بتاريخ 15 يوليو/تموز، وهو اليوم الذي أعلنته أنقرة يوماً لـ"الديمقراطية والوحدة الوطنية" تخليداً لذكرى تصدي الشعب التركي للمحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016.

وأكّدت الخارجية، في بيان أصدرته الثلاثاء، أن "القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على عزمنا مواصلة أنشطة التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية شرق المتوسط".

وأدان البيان "عدم تطرق قرارات الاتحاد الأوروبي إلى القبارصة الأتراك الذين لهم حقوق متساوية في الموارد الطبيعية لجزيرة قبرص، والتعامل معهم كأنهم غير موجودين، ما يوضح مدى انحياز الاتحاد وتحامله في تعاطيه مع أزمة الجزيرة."

من جهته، شدد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الثلاثاء، على أن بلاده ستزيد من أنشطتها في شرق المتوسط، مشيراً إلى أن أنقرة عازمة على إرسال سفينة تنقيب رابعة إلى المنطقة.

وأضاف جاوش أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الشمال مقدوني نيكولا ديميتروف "لن نأخذ تدابير الاتحاد الأوروبي ضد تركيا على محمل الجد؛ لأن الاتحاد قطع المساعدات في وقت سابق قبل الانضمام، هذه أشياء بسيطة لن يكون لها تأثير علينا".

موقف متناقض

اعتبر المحلل السياسي المقيم في فيينا كلاوس يورغنز موقف الاتحاد الأوروبي "مثيراً للغرابة".

وقال يورغنز في حديث لـTRT World إن تغطية الإعلام الأوروبي بخصوص تركيا طوال الاثنين، الموافق 15 يوليو/تموز 2019، كانت "مُنصبة على أمرين فقط هما استلام أنقرة منظومة S-400 الصاروخية، واستمرار الأنشطة التركية التنقيبية في منطقة شرق المتوسط".

وأكّد المحلل السياسي أن المزاعم الأوروبية بأن أنقرة ليست لديها الحق في التنقيب عن الثروات في هذه المنطقة "ليست صحيحة"، نظراً إلى أن تركيا من الدول التي تطل على حوض شرق البحر المتوسط، كما أنها "إحدى الدول الضامنة في المسألة القبرصية".

يورغنز أيضاً أشار إلى تناقض الموقف الأوروبي، قائلاً إنه "بينما ينتقد الاتحاد الأوروبي موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض عقوبات على بعض الدول، فإنه (الاتحاد) يفعل الأمر نفسه مع تركيا، ولو نظرياً حتى الآن".