وصلت السفينة التركية (Paksoy-1)، التي تعرضت لهجوم قراصنة قبالة سواحل نيجيريا مساء يوم 13 تموز/يوليو الجاري، إلى غانا، وعلى متنها 8 من أفراد الطاقم من أصل 18 شخصاً هم عدد الطاقم الإجمالي.

وقالت أوزلم أركون أولورين، سفيرة تركيا في العاصمة الغانية أكرا، الثلاثاء، إن السفينة التركية التي تعرضت لهجوم قراصنة قبالة سواحل نيجيريا، وصلت إلى ميناء تيما في أكرا.

وأضافت لمراسل الأناضول، أن السفينة رست على ميناء تيما وعلى متنها 8 من أصل 18 هم أفراد طاقمها، وأن حالتهم الصحية جيدة.

وتابعت "تعرضت سفينة الشحن التي ترفع العلم التركي (Paksoy-1)، لهجوم قراصنة قبالة سواحل نيجيريا، مساء يوم 13 يوليو/تموز الجاري، عندما كانت في طريقها من الكاميرون إلى ساحل العاج (كوت ديفوار)، وتم اختطاف 10 من أفراد الطاقم".

وأضافت "السفينة رست على ميناء تيما بالعاصمة الغانية بعد ظهر يوم 15 يوليو/تموز الجاري، وعلى متنها 8 من أفراد الطاقم، جميعهم بصحة جيدة".

وأشارت إلى أنها وموظفي السفارة التقوا بأفراد الطاقم في ميناء تيما، وأن مسؤولين من السفارة ما زالوا في الميناء لتقديم المساعدة اللازمة لأفراد الطاقم.

وأعلنت الخارجية التركية، الثلاثاء، أنها تراقب عن كثب ملف اختطاف 10 بحارة أتراك من أصل 18، كانوا على متن سفينة تركية قبالة سواحل نيجيريا.

وأشارت الخارجية في بيان إلى أن بعض البحارة الأتراك تعرضوا للاختطاف في الهجوم، وأن السفينة جرى نقلها إلى مرفأ تيما بجمهورية غانا عقب مغادرة القراصنة لها.

وتابع البيان "أجرينا الاتصالات الضرورية مع السلطات في نيجيريا وغانا لضمان إطلاق سراح مواطنينا المختطفين"

ويعتقد أن القراصنة اختطفوا البحارة الـ 10 من أجل الحصول على فدية.

وتَعرَّضت سفينة "Paksoy-I" التركية لهجوم من مسلَّحين قُبالة سواحل نيجيريا، اختطفوا خلاله 10 بحارة من أصل 18 كانوا على متنها، ولم تكشف السلطات التركية حتى اللحظة هُويَّة البحارة المختطَفين.