سياسة
3 دقيقة قراءة
الأمن اللبناني يمنع توجُّه مسيرة فلسطينية إلى البرلمان‎ في بيروت
منعت قوات الأمن اللبناني مسيرة نظّمها، الثلاثاء، اللاجئون الفلسطينيون في العاصمة بيروت، من التوجه إلى مقر البرلمان. ونُظِّمت المسيرة احتجاجاً على قرارات اتخذتها السلطات اللبنانية بما يمس حقوق العمال والتجار الأجانب في البلاد.
الأمن اللبناني يمنع توجُّه مسيرة فلسطينية إلى البرلمان‎ في بيروت
174 ألفاً و422 لاجئاً فلسطينياً يعيشون في 12 مخيماً و156 تجمعاً في محافظات لبنان الخمس / Reuters
16 يوليو 2019

منعت قوات الأمن في لبنان، الثلاثاء، مسيرة للاجئين فلسطينيين من التوجه نحو مقر البرلمان بالعاصمة بيروت، رفضاً لإجراءات محلية بحق عمال وتجار فلسطينيين بالبلاد.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، انتظمت المسيرة بدعوة من "ائتلاف حق العمل للاجئين الفلسطينيين" ومؤسسات وجمعيات فلسطينية عاملة في لبنان.

وتأتي المسيرة رفضاً لما اعتبره المحتجون "إجراءات تعسفية تجاه العمال والتجار الفلسطينيين في لبنان، وحقهم في العيش بكرامة".

ووفق المصدر نفسه، كان من المفترض أن تنطلق المسيرة من جسر الكولا في بيروت وتتوجه نحو مقر البرلمان، لكن قوات الأمن منعتها فاكتفى المتظاهرون بالتجمع تحت الجسر.

ونقلت الوكالة عن أحد مُنظّمي المسيرة قوله "لقد حصلنا على تصريح للمسيرة، لكننا فوجئنا اليوم صباحاً بمنع الناس من التحرك من المخيمات".

واستدرك المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته "إلا أننا استطعنا الحصول على تصريح، بمواكبة (مرافقة) القوى الأمنية اللبنانية، بالتجمع تحت جسر الكولا".

وأضاف أن "عدداً كبيراً من أبناء المخيمات لم يتمكنوا من الوصول إلى نقطة التجمع بسبب الإجراءات الأمنية المشددة، ومع ذلك قُدِّرت الأعداد بالآلاف".

وكانت الحكومة اللبنانية قد أطلقت، في 6 يونيو/حزيران الماضي، خطة قالت إن الغرض منها مكافحة الأيدي العاملة غير الشرعية في البلاد للحد من ارتفاع نسبة البطالة محلياً.

ومن التدابير التي أقرّتها الخطة إغلاق المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من قِبل أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75% من موظفيها لبنانيين.

وقالت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، الأحد، إن السلطات بدأت تلاحق العمال الفلسطينيين في أماكن عملهم، وتُحرر محاضر ضبط قانونية ومالية بحق مشغّليهم، تحت شعار "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية". إلا أن وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان قال، الثلاثاء في مقابلة تلفزيونية، إن خطة وزارته لتنظيم العمالة الأجنبية في البلاد "لا تستهدف الفلسطينيين".

وأوضح أنه من أصل 550 مخالفة لقانون العمل ضُبِطت، منذ الأربعاء الماضي، توجد فقط مخالفتان حُرّرتا بحق مؤسستين كبيرتين يملكهما فلسطينيان، معتبراً "ردة الفعل الفلسطينية غير مفهومة ولا معنى لها".

ويعيش 174 ألفاً و422 لاجئاً فلسطينياً في 12 مخيماً و156 تجمعاً في محافظات لبنان الخمس، حسب أحدث إحصاء أصدرته إدارة الإحصاء المركزي اللبنانية عام 2017.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us