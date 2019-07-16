ذكرت وكالة أسوشيتد برس الثلاثاء، أن ناقلة نفط إماراتية اختفت قبل يومين عندما كانت تبحر عبر مضيق هرمز قبل فقدان الاتصال بها، وسط مخاوف بشأن مصيرها.

وقالت الوكالة الأمريكية إن بيانات صادرة عن شركة لتتبع السفن، تُظهِر جنوح ناقلة نفط إماراتية كانت تعبر المضيق نحو المياه الإيرانية، قبل أن تتوقف عن بثّ موقعها في وقت متأخر السبت.

وأوضحت الوكالة أن ناقلة النفط كانت ترفع علم دولة بنما واسمهاRIAH، ولم يتضح بعد مصيرها، مما يثير المخاوف وسط تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

وحسب أسوشيتد برس، فإن الموقع الأخير للسفينة يُظهِر أنها كانت متجهة صوب إيران.

ولم يصدر أي تعقيب حتى الآن، سواء من الجانب الإماراتي أو الإيراني حول تقارير اختفاء الناقلة.

بدوره قال الكابتن رانجيث راجا، من شركة ريفينيتيف، أحدى أكبر مزوّدي البيانات والبنى التحتية للأسواق المالية في العالم، الثلاثاء، إن ناقلة النفط الإماراتية لم تغلق خاصية تتبع مسارها خلال ثلاثة أشهر من الرحلات في جميع أنحاء الإمارات، حسب وكالة أسوشيتد برس.

الوكالة الأمريكية قالت إن مصدر القلق حول الناقلة يأتي من حقيقة مواصلة إيران حملة الضغط بشأن برنامجها النووي، بعد انسحاب واشنطن أحادي الجانب من الاتفاق النووي العام الماضي.

وتشهد المنطقة توتراً متصاعداً بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف المبرم في 2015.

واتخذت إيران تلك الخطوة الشهر الماضي، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشدَّدة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

كما تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، منتصفَي مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.