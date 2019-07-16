سياسة
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اختطاف 10 بحارة أتراك قُبالة سواحل نيجيريا
تَعرَّضت سفينة "Paksoy-I" التركية لهجوم من مسلَّحين قُبالة سواحل نيجيريا، اختطفوا خلاله 10 بحارة من أصل 18 كانوا على متنها. ولم تكشف السلطات التركية حتى اللحظة هُويَّة البحارة المختطَفين.
اختطاف 10 بحارة أتراك قُبالة سواحل نيجيريا
سفينة Paksoy-I التركية التي تعرضت لهجوم مسلح في نيجيريا / AA
16 يوليو 2019

اختطف مسلحون 10 بحارة أتراك من أصل 18، كانوا على متن سفينة تبحر قبالة سواحل نيجيريا.

وحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول، فإن سفينة "Paksoy-I" التركية تَعرَّضَت لهجوم مساء الاثنين، قُبالة سواحل نيجيريا، مشيراً إلى أن المسلحين الذين هاجموا السفينة اختطفوا 10 بحارة.

وفي أول تعليق على الحادثة، قال متحدث العدالة والتنمية التركي عمر جيلك، إن "وزارة خارجيتنا وأجهزة استخباراتنا يعملون بشكل مكثف في هذا الصدد"، فيما لم تكشف السلطات التركية حتى اللحظة هُويَّة البحارة المختطَفين.

وتُعتبر حادثة الخطف هي الثانية من نوعها خلال شهر، إذ اختُطف ستة بحارة أتراك في ليبيا قبل إفراج قوات تابعة لخليفة حفتر عنهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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