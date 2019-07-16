اختطف مسلحون 10 بحارة أتراك من أصل 18، كانوا على متن سفينة تبحر قبالة سواحل نيجيريا.

وحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول، فإن سفينة "Paksoy-I" التركية تَعرَّضَت لهجوم مساء الاثنين، قُبالة سواحل نيجيريا، مشيراً إلى أن المسلحين الذين هاجموا السفينة اختطفوا 10 بحارة.

وفي أول تعليق على الحادثة، قال متحدث العدالة والتنمية التركي عمر جيلك، إن "وزارة خارجيتنا وأجهزة استخباراتنا يعملون بشكل مكثف في هذا الصدد"، فيما لم تكشف السلطات التركية حتى اللحظة هُويَّة البحارة المختطَفين.

وتُعتبر حادثة الخطف هي الثانية من نوعها خلال شهر، إذ اختُطف ستة بحارة أتراك في ليبيا قبل إفراج قوات تابعة لخليفة حفتر عنهم.