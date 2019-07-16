قال مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" الثلاثاء، إن فائض تجارة تركيا مع الاتحاد الأوروبي بلغ 564.5 مليون يورو، أي ما يعادل 633 مليون دولار، خلال مايو/أيار الماضي.

وحسب بيان للمكتب، بلغت صادرات تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال مايو/أيار الماضي، نحو 6 مليارات و873.8 مليون يورو، بما يعادل 7.69 مليار دولار.

وأوضح البيان أن واردات تركيا من هذه البلدان بلغت خلال الشهر نفسه 6 مليارات و309.3 مليون يورو، أي 7.07 مليار دولار.

وبلغ إجمالي صادرات دول الاتحاد الأوروبي إلى العالم خلال مايو الماضي، نحو 178.5 مليار يورو، بما يعادل 200 مليون دولار، فيما وصلت وارداتها إلى 170.7 مليار يورو، أي 191.18 مليار دولار.

كما بلغ فائض التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال الشهر المذكور 7.8 مليار يورو، بما يعادل 8.72 مليار دولار.