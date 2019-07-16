سياسة
2 دقيقة قراءة
فائض التجارة بين تركيا والاتحاد الأوروبي يرتفع إلى 564.5 مليون يورو
بلغ فائض تجارة تركيا مع الاتحاد الأوروبي 564.5 مليون يورو خلال مايو/أيار الماضي، وبلغت صادرات تركيا إلى دول الاتحاد نحو 6 مليارات و873.8 مليون يورو، فيما بلغت وارداتها 6 مليارات و309.3 مليون يورو.
فائض التجارة بين تركيا والاتحاد الأوروبي يرتفع إلى 564.5 مليون يورو
ارتفاع فائض التجارة بين تركيا والاتحاد الأوروبي / AA
16 يوليو 2019

قال مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" الثلاثاء، إن فائض تجارة تركيا مع الاتحاد الأوروبي بلغ 564.5 مليون يورو، أي ما يعادل 633 مليون دولار، خلال مايو/أيار الماضي.

وحسب بيان للمكتب، بلغت صادرات تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال مايو/أيار الماضي، نحو 6 مليارات و873.8 مليون يورو، بما يعادل 7.69 مليار دولار.

وأوضح البيان أن واردات تركيا من هذه البلدان بلغت خلال الشهر نفسه 6 مليارات و309.3 مليون يورو، أي 7.07 مليار دولار.

وبلغ إجمالي صادرات دول الاتحاد الأوروبي إلى العالم خلال مايو الماضي، نحو 178.5 مليار يورو، بما يعادل 200 مليون دولار، فيما وصلت وارداتها إلى 170.7 مليار يورو، أي 191.18 مليار دولار.

كما بلغ فائض التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال الشهر المذكور 7.8 مليار يورو، بما يعادل 8.72 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us