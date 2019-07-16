سياسة
2 دقيقة قراءة
جاوش أوغلو: سنرسل سفينة تنقيب رابعة إلى شرق المتوسط
أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الثلاثاء، أن بلاده ستزيد فاعلياتها وأنشطتها في شرق المتوسط، وسترسل سفينة تنقيب رابعة إلى المنطقة، قائلاً في الآن ذاته إن التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي جاءت لإرضاء إدارة قبرص الجنوبية.
جاوش أوغلو: سنرسل سفينة تنقيب رابعة إلى شرق المتوسط
وزير الخارجية التركي يقول إن بلاده لن تأخذ تدابير الاتحاد الأوروبي ضد تركيا على محمل الجد / AA
16 يوليو 2019

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن بلاده ستزيد فاعلياتها وأنشطتها في شرق المتوسط، وسترسل سفينة تنقيب رابعة إلى المنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي في العاصمة المقدونية سكوبيه الثلاثاء، قال فيه "سنزيد فاعلياتنا وأنشطتنا في شرق المتوسط".

وحول التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي موخراً ضدّ تركيا، أكّد جاوش أوغلو أن التدابير جاءت لإرضاء الجانب الرومي في جزيرة قبرص.

وشدّد الوزير التركي على أنه "لن نأخذ تدابير الاتحاد الأوروبي ضد تركيا على محمل الجد"، وتابع "الأوروبيون يدركون أن تلك القرارات ليست قابلة للتطبيق".

وأضاف جاوش أوغلو "لدينا ثلاث سفن في شرق البحر المتوسط، وسنرسل السفينة الرابعة".

واتخذ الاتحاد الأوروبي الاثنين، بعض الخطوات والقرارات ردّاً على عمليات التنقيب التي تنفّذها تركيا شرق المتوسط، زاعماً أنها "غير شرعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us