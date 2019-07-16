سياسة
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وصول طائرة روسية حادية عشرة إلى أنقرة تحمل معدات S-400
يستمر وصول معدات منظومة S-400 الدفاعية الروسية، إلى تركيا، لليوم الخامس على التوالي، حيث وصلت الطائرة الحادية عشرة إلى قاعدة مرتد الجوية بالعاصمة أنقرة.
وصول طائرة روسية حادية عشرة إلى أنقرة تحمل معدات S-400
طائرة روسية حادية عشرة تصل العاصمة أنقرة محملة بمعدات منظومة S-400 الروسية  / وزارة الدفاع التركية
16 يوليو 2019

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، استمرار وصول معدات منظومة S-400 الدفاعية الروسية، إلى البلاد، لليوم الخامس على التوالي.

وذكرت الوزارة في بيان، أن عملية شحن معدات منظومة S-400 ما زالت مستمرة، وفي هذا الإطار هبطت الطائرة الحادية عشرة في قاعدة مرتد الجوية بالعاصمة أنقرة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة S-400 الروسية إلى أنقرة.

وتعد منظومة S-400 واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطوراً بالعالم حالياً، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.

ودخلت المنظومة الخدمة في الجيش الروسي عام 2007، وتعتبر ترقية لمنظومة الدفاع الجوي S-300 التي تم تطويرها في تسعينيات القرن الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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