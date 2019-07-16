أعلن نادي الأسير الفلسطيني الثلاثاء، عن "استشهاد الأسير نصر طقاطقة، 31 عاماً، داخل العزل الانفرادي في سجن نيتسان الإسرائيلي في الرملة".

وأوضح النادي أن "الأسير نصار اعتُقل في 19 يونيو/حزيران 2019، وما زال موقوفاً وقيد التحقيق، رافضاً أي ادعاءات تحاول الإدارة الإسرائيلية بثها حول ظروف استشهاد طقاطقة".

وأكدت عائلة طقاطقة أن نجلها لا يعاني أي مشكلات صحية، وهذا الاعتقال الأول له.

وحمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة عن استشهاد طقاطقة"، مشيراً إلى أنه "باستشهاده يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة في معتقلات الاحتلال منذ عام 1967 إلى 220 شهيداً".

وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن المعلومات الواردة تشير إلى أن "طقاطقة وُجد مستشهداً في غرفته صباحاً، دون معرفة ظروف وفاته".

من جانبه لفت إعلام الأسرى إلى أن الأسير طقاطقة، من سكان بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم، توفي في أثناء التعذيب والإهمال الطبي داخل عزل المعتقل، مشيراً إلى أن إدارة السجون تغلق حالياً جميع السجون بعد وفاته.