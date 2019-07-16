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احتفالات شعبية ورسمية تعم تركيا في الذكرى الثالثة للمحاولة الانقلابية الفاشلة، وطهران تهدد بالعودة لأوضاع ما قبل توقيع الاتفاق النووي.

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احتفالات شعبية ورسمية تعم تركيا في الذكرى الثالثة للمحاولة الانقلابية الفاشلة

أحيا الشعب التركي، الاثنين، الذكرى الثالثة للتصدي للمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في الخامس عشر من يوليو/تموز 2016، والتي نفّذَتها عناصر محدودة من الجيش تتبع تنظيم فتح الله كولن الإرهابي. [TRT عربي]

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطاب جماهيري ألقاه في مدينة إسطنبول بهذه المناسبة، إن "الذين أرادوا دفن تركيا في الظلام ليلة 15 تموز 2016 لم ينجحوا في ذلك، والله أوقعهم في الفخ الذي نصبوه". [الأناضول]

وقوبلت محاولة الانقلاب عام 2016، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن، وإفشال مخططهم الانقلابي. [الأناضول]

طهران تهدد بالعودة لأوضاع ما قبل توقيع الاتفاق النووي

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، الاثنين، إن إيران يمكنها "العودة إلى الوضع السائد قبل إبرام اتفاق يوليو/تموز 2015 بشأن برنامجها النووي". [TRT عربي]

وحثّت إيران، الاثنين، الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي "على اتخاذ قرارات عملية وفعالة ومسؤولة" لإنقاذ الاتفاق التاريخي. [وكالة الصحافة الفرنسية]

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان "نشدد على أن الإجراءات التي تواصل جمهورية إيران الإسلامية القيام بها على أساس طوعي وبحسن نية، تستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل في الحقوق والواجبات" فيما يتصل بالاتفاق النووي. [وكالة الصحافة الفرنسية]